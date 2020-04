El Mercado Municipal de Angostura podría cerrar sus puertas

Angostura, Sinaloa.- En la sesión ordinaria de Cabildo de hoy por la tarde, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, les hizo saber a los regidores que está en análisis el cierre del Mercado Municipal que está en la cabecera dado a que se está viendo que la ciudadanía no está acatando las medidas de prevención y se está aglomerando en dicho lugar.

Montoya Martínez aclaró que Angostura será sede del Consejo de Salud y dependiendo de las estadísticas que se den a conocer ante el comportamiento de la pandemia se tomará la decisión y la acción se aplicaría la semana que entra.

"Vamos a hacer un trabajo coordinado entre Seguridad Pública y Salud para que estén en el mercado y las tiendas concientizando a la gente sobre las medidas de prevención a tomar ante la contingencia sanitaria del Coronavirus y si ya de plano la ciudadanía no pone de su parte en cuidarse, pues con toda la pena y las consecuencias que esto nos pudiera acarrerar se tendrán que cerrar uno dos o tres días estos lugares.

Estoy pensando en que esto no vaya afectar los bolsilllos de muchos comerciantes pero si la gente no hace caso y sigue viniendo a las tiendas con su familia, porque hemos tenido muchas llamadas de atención que nos dicen yo me estoy quedando en casa pero mira como están los centros centros comerciales, con mucha aglomeración, no habrá de otra mas que cerrar el mercado", les detalló la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez a los regidores.

Además les hizo saber que ha recibido denuncias donde supuestamente las tiendas no estan respetando las medidas que puso Coespris, la sana distancia entre persona y persona, debido a esto fue ella personalmente y comprobó que algunos sí están cumpliendo pero otros no.

El llamado es que solamente vaya a hacer las compras una persona, no toda la familia y si no hacen caso, tendrán que ordenar el cierre de algunos negocios, claro si esto se lo sugiere el Consejo de Salud, sino invitarán a la ciudadanía a tomar las precauciones debidas.