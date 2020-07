El PRI busca recuperar lo perdido en Sinaloa para el 2021

Guamúchil, Sinaloa.- Rumbo al proceso electoral del 2021 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa se ha dedicado a reforzar sus actividades y fortalecer sus organizaciones y sectores para sentar una base firme en busca de recuperar la confianza de la ciudadanía, teniendo como objetivo la recuperación de alcaldías y diputaciones perdidas, así como mantener las que se ganaron en las últimas elecciones.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, expresa que en Salvador Alvarado se tiene un municipio bien gobernado por el alcalde Carlo Mario Ortiz, quien en el próximo proceso ya no puede reelegirse, por lo que se encuentran en un proceso de reestructura de todos los comités seccionales, sectores y organizaciones para tener un partido más sólido, “sobre todo que tenga la confianza de poder mantener la presidencia municipal y recuperar la diputación local, así como la diputación federal en esa zona, que vemos muy viable, ya que es un corredor priista fuerte, donde están Sinaloa, Badiraguato, Angostura, Salvador Alvarado, pensamos recuperar también Mocorito, para poder tener esa gran franja del Évora que realmente nos permita solidificar también uno de los distritos federales más importantes del estado”.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Asimismo, agrega que por ahora se encuentran en la etapa de posicionar la marca y van a comenzar a sondear nombres para ver quiénes suenan fuerte, por lo que señala que los sondeos realizados hace un año por las casas encuestadoras posicionaban al partido por debajo de los 10 puntos, mientras que hoy se encuentran cerca de los 29 puntos en el estado.

Al cuestionarle a Valdés Palazuelos si el PRIaceptaría al ahora diputado independiente, José Manuel “Chenel” Valenzuela, como parte de sus filas o candidato en el próximo proceso, expresa que el partido se reformó y tienen la posibilidad de integrar a simpatizantes, no solo a militantes, por lo que no están cerrados a ninguna posibilidad, ya que todavía no están haciendo los sondeos personales.

Por otra parte, al igual que en Salvador Alvarado, el líder priista señala que ven viable mantener la presidencia de Angostura, mientras que en Mocorito están fortaleciendo la zona sur, misma que a veces está muy descuidada por los gobiernos municipales, “y la verdad que el alcalde actual ha tenido deficiencias muy fuertes, eso también nos va a ayudar a nosotros a que la gente voltee a ver a nuestro partido como una opción de cambio y, sobre todo, de mejor gobierno”.

Finalmente, Jesús Valdés expresa que también buscan recuperar la diputación del Distrito 09, lo cual es muy importante para el tricolor, pues comenta que el Congreso Local se ha convertido en escenario de zafarranchos acompañados de falta de liderazgos y, sobre todo en el Congreso Federal, expresa que la gente ni conoce a sus diputados.

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guamúchil, Noticias Sinaloa

“No se escuchan, no están defendiendo a la gente, a los productores, ni a los pescadores, ni a los ganaderos, mucho menos a los habitantes de las diferentes comunidades, porque les han ido quitando programas y programas, nada más levantan la mano allá en México, y realmente no traen prácticamente ningún recurso, por lo menos públicamente no he sabido qué obras o qué programas hayan bajado para Sinaloa, pero la verdad es que hay una falta de oficio y sobre todo de beneficio para la gente”, concluye el dirigente del PRI.