El Patronato del Carnaval Guamúchil anterior entregó 13 batangas en condiciones

Guamúchil, Sinaloa.- El expresidente del Patronato del Carnaval Guamúchil, Ebelizario Parra, dio a conocer que entregaron 13 batangas y que estaban en buenas condiciones.

Destacó que el Patronato del Carnaval no contaba con oficina, solamente cuenta con las batangas. Mencionó que cuando ellos las recibieron no se encontraban en tan buenas condiciones, ya que no contaban con llantas y algunas no contaban con rines, sin embargo, el presidente de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez en su momento fue quien los apoyó para que pudieran ser utilizadas.

Señaló que las batangas estuvieron en buenas condiciones gracias a que en el 2020 no tuvieron tanto uso.

Ebelizario Parra de manera firme dijo que tanto él como su equipo entregaron todo lo necesario en condiciones aptas para que la nueva administración haga uso de ese material.

“El expresidente Carlo Mario Ortiz Sánchez siempre se preocupó porque las dos batangas estuvieran en condiciones y también estuvo muy al pendiente de que se mantuvieran bien y que no resultaran con algunas fallas, es por eso que siempre se les estuvo dando el mantenimiento adecuado”, dijo Ebelizario Parra, expresidente del Patronato del Carnaval Guamúchil.