“El Rocka” Armenta, listo para la pelea

Guamúchil, Sinaloa.- Con más experiencia y decidido a todo para seguir cosechando éxitos en el boxeo profesional, Francisco “El Rocka” Armenta Vizcarra se declara listo para encarar a tambor batiente su quinta pelea.

Este sábado, en el parque Hernando de Villafañe, en el municipio de Guasave, el orgullo de El Taballal, Salvador Alvarado tendrá otra dura prueba de fuego, al enfrentarse al aguerrido y experimentado pugilista Miguel Ángel “El Taz Boy” Castro, quien por cierto cuenta con amplio palmares de 41 combates en el sector profesional.

Fotos: Bardo Villa/EL DEBATE.

MÁS INFORMACIÓN.

En conferencia de prensa, Francisco “El Rocka” Armenta, quien está bajo los consejos y regaños del entrenador cubano Juan Bautista Fontanill Quezada y es promovido por la empresa Thompson Boxing, de Texas, afirmó que se ha preparado de la mejor manera posible, pues quiere seguir invicto en el deporte denominado orejas de coliflor.

“Invito a toda la gente de la región del Évora, especialmente a la de El Taballal, mi tierra natal, y a la de Guamúchil, a que acudan este sábado a Guasave para que nos apoyen a salir adelante en este compromiso, que la verdad está duro, ya que “El Taz Boy” es un muchacho de calidad y de mucha lona recorrida, pues ha peleado con boxeadores de renombre, pero no hemos mentalizado en hacer bien las cosas para lograr el objetivo”, afirma el ídolo de El Taballal.

Cabe resaltar que este enfrentamiento marcará el debut de Francisco “El Rocka” Armenta en seis asaltos, en la división de los 66 kilogramos, ya que los otros combates los disputó a cuatro rounds y en los 69 kilogramos.

A propósito, por primera vez en su carrera profesional el oriundo de El Taballal disputará la pelea estelar de la cartelera, la cual tiene un respaldo de siete combates más.

“El pelear cerca de Guamúchil implica mucha responsabilidad para mi, ya que seguro muchos aficionados irán a verme y quieren que logra la victoria, por tal motivo tengo que dar el extra y algo más en cada round. Además, que me ayudan para sentirme como en casa. “El Taz Boy” es de Guasave y de mucho peligro, sin duda alguna será un rival duro, no es fácil de noquear, pero nosotros estamos preparados para hacer una gran pelea y el nocaut ya vendrá solo. Desde hacía tiempo estaba buscando pelear en seis asaltos y hoy por fin se me cumple el deseo, y pues hay que sumar puntos y hacer los méritos suficientes para que la promotora Thompson Boxing voltee a Guamúchil y arme una buena función. El alcalde Carlo Mario Ortiz está en la mejor disposición, pero hay que esperar los tiempos y seguro pronto pelearé ante mi gente”, dice Francisco “El Rocka” Armenta.