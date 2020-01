El SAT no congelará cuentas del Ayuntamiento asegura la alcaldesa

Angostura, Sinaloa.- Ante la amenaza del SAT de congelar las cuentas al Ayuntamiento de Angostura por una millonaria deuda existente de alrededor de 25 millones de pesos, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, afirma que el Sistema de Administración Tributaria no hará tal acción gracias a que Cabildo aprobó que un despacho jurídico especialista en la materia interviniera en el caso y defendiera a la Comuna.

Montoya Martínez resaltó que desde el inicio de su administración dio a conocer que el Ayuntamiento arrastra una deuda por arriba de los 50 millones de pesos y precisamente estos 25 son una parte que proviene desde el 2016 por el tema de los Impuestos Sobre la Renta, derivado de los salarios de los trabajadores.

"Esta deuda no es atraída por mi administración y por lo pronto, en esta primera etapa, no se congelan las cuentas del Ayuntamiento gracias a la buena disposición que nuestro Cabildo ha tenido en aprobar que un despacho que tiene experiencia y se especializa en estos temas nos defienda ante el SAT, y como ya se metió la solicitud con los abogados ya no se congelan las cuentas.

Pero sí tenemos que ver el cómo se negocia para ver que nos puedan condonar esa deuda que dicho sea de paso la mayoría de los municipios tienen, no nada más Angostura, pues muchos se han visto afectados en este tema o bien postergarla para ir buscando la manera de hacer ahorros y poder irla pagando poco a poco.

Lo que sí estamos haciendo nosotros en la administración es buscar cómo pagamos los impuestos, este año ya están presupuestado así que ya se pagan, no tenemos ninguna disculpa si no lo hacemos, pero el año pasado no se tuvo presupuesto para ello. Hoy estamos buscando la manera de hacer un tipo de ahorro para cualquier contingencia que se pueda presentar, cómo le vamos hacer no se pero al termino de la administración, al menos estos tres años, se paguen como corresponden los impuestos.

El despacho que nos representa ante el SAT ya hizo la primera presentación y la congelación de las cuentas se detiene mientras no haya un dictamen y demás cosas que llevan un proceso, mientras podamos estar avalados por esa justificación que meten los abogados el Ayuntamiento de Angostura sigue trabajando de manera normal", manifiesta la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.