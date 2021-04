El Sistema DIF Angostura invita a participar en concurso de video

Angostura, Sinaloa.- Con motivo del Día del Niño que se celebrará el próximo 30 de abril, el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Angostura invita a participar en un concurso a niños y niñas en edad desde los tres a los 12 años, realizando un video corto utilizando la aplicación de Tik Tok sobre el tema: ¿Qué es ser niño o niña? El plazo para enviar el video cierra mañana 27 de abril a las 15:00 horas.

Los requisitos para participar son los siguientes: Duración máxima del video de un minuto, el cual debe ser grabado portando vestimenta adecuada y utilizando lenguaje apropiado.

El video deberá ser enviado a la página de Facebook de DIF Angostura por Messenger con los siguientes datos: Nombre, edad, domicilio, número de Teléfono.

Lo que no se permite es lo siguiente: no maquillaje, no bailes inadecuados. Para quienes resulten ganadores se premiará el primer, segundo y tercer lugar.

La titular del programa de atención a niños niñas y adolescentes, Mildret Contreras, extendió la invitación a los niños y niñas angosturenses para que logren obtener uno de los tres premios.

Para mayor información comunicarse a las oficinas del DIF, en horarios de 08:00 a 15:00 horas o acudir a las oficinas.