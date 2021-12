El aguinaldo es un respiro para la economía familiar en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Jefes del hogar coinciden en que de alguna manera el pago de aguinaldos viene a ser un “respiro” para el bolsillo, ya que en su mayoría las familias de la Región del Évora aprovechan este ingreso para saldar o ponerse al tanto de algunas deudas y así poder disfrutar de las fiestas decembrinas con mayor libertad.

El señor Leonicio Cervantes, quien trabaja como jornalero, comentó recibir el aguinaldo es de gran ayuda, sin embargo, realmente el dinero no es suficiente para solventar los gastos o deudas que ha venido arrastrando a lo largo del año y no es equivalente al gran esfuerzo que da día con día en su trabajo.

Aclaró que sin duda para él es muy motivador que se llegue la fecha en la que le hacen entrega del capital que le corresponde, ya que aprovecha para ponerse al corriente con pagos pendientes en los servicios del hogar, así como también le permite comprar la despensa sin tantos límites como normalmente, para de esta manera dejar de preocuparse por algún tiempo por la escasez de alimento en su hogar. “Cuando llega el aguinaldo ya no sé en qué gastarlo, por tantas deudas o pagos que es necesario realizar”, manifestó.

Agregó que siempre que recibe el aguinaldo busca ahorrar una parte de este dinero, sin embargo, comenta que por las fechas es casi imposible, puesto que se aproximan una gran cantidad de gastos, como la cena navideña y de fin de año. Aclaró que esto no puede parecer algo necesario, no obstante, es un espacio para convivir con su familia y seres queridos que hace algún tiempo no podía abrazar.

De igual manera, Jesús Gálvez comentó que para ella lo importante es priorizar los gastos del hogar, por lo que lo principal y más importante es asegurar la despensa y algunos gastos mensuales, como el internet, agua o luz. Aclaró que le es imposible solventar todos estos gastos, puesto que el dinero no es suficiente, sin embargo, busca apoyar a su familia con el pago de algún servicio indispensable.

Agregó que es crucial no caer en compras innecesarias, ya que sin darse cuenta pueden invertir el dinero de su aguinaldo en gastos innecesarios, por lo que invitó a las jefas del hogar a elaborar un plan en donde se señalen las compras de primer nivel que sean realmente necesarias, para de esta manera aprovechar correctamente este ingreso. De igual manera, el señor Leonicio Cervantes comentó que el aguinaldo es un premio al esfuerzo que realiza en su trabajo, por este motivo aprovecha para comprar algún detalle personal, como ropa o zapatos.