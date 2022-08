“El alcalde debe gestionar en igual de borrar murales”

Tras la decisión que tomara el mandatario municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, de borrar del único mural que cuenta la ciudad y que revela la historia de los primeros 100 años de la formación del municipio, al exalcalde José Ángel “El Pitón” Castro Rojo, que en aquel entonces le tocó presidir las actividades por el Centenario de la municipalización, el exalcalde dijo ser muy respetuoso de las decisiones que tomen las autoridades.

Con historia

“Creo que cada municipio tiene su historia, y en la sala de cabildo se encuentran todos los cuadros de quienes fueron presidentes y seguramente todas las obras que se hicieron en su gestión son parte de la historia”, dijo el exalcalde.

Castro Rojo explicó que en el marco de los 100 años de la municipalización se establecieron varios acuerdos debido a que se hicieron muchos eventos, se entregaron obras y no solo la del mural, debido a que se hicieron varias gestiones para dejar obras en beneficio de la sociedad.

“El 30 de noviembre de 1916 fue la municipalización de Angostura, que encabezó en aquel entonces Patricio McConegly, y llegó el Centenario, que me tocó presidir, debido a ello hubo una fiesta con relación, se consiguieron muchas cosas que quedaron grabadas y que los medios publicaron, está el Parque Lineal, la Cápsula del Tiempo, así como otras actividades más que fueron parte de la historia.”

Con respecto al mural que se tiene al ingresar a la Presidencia Municipal de Angostura y que hace unos días por decisión del presidente municipal Miguel Ángel “El Profe Mayke” Angulo se borró la imagen de José Ángel “El Pitón” Castro porque no era parte de la historia de la municipalización de Angostura, dijo que nadie puede decir que no hay historia, porque independientemente de los colores, raza o partidos políticos, cada quien tiene su criterio y cada quien hace su historia.

“No puedo juzgar si la acción fue tomada con dolo, pero sí puedo decir que la historia del municipio merece respeto, como merecen respeto todos los exalcaldes que están en cabildo, sean del color, raza o partido por el cual hayan gobernado, incluso hayan sido muy buenos o muy malos, considero que hay muchas cosas qué borrar antes que un mural, que es el único mural que tiene Angostura. Hay muchos que borrar, por ejemplo, baches,

pero, bueno, somos respetuosos de las decisiones del presidente, será el pueblo el que lo juzgue o lo aplauda con respecto a la decisión de borrarme del mural”, dijo.

El Pitón comentó que no fue una decisión personal que apareciera en el mural sino que en acuerdo con los historiadores y cronistas del municipio, quienes se reunieron y tomaron acuerdo de los personajes y elementos que debería tener el mural, decisión que se pasó a cabildo, quienes aprobaron para poner el mural, que hoy deciden borrarlo, y quien se sienta con derechos de borrar la historia del municipio que lo haga, señaló.

Restitución

Con respecto a si solicitaría que su imagen se restituya, dijo no ser una persona de choque ni de pleito, reconoció que no aspira a ninguna posición política de ninguna índole, que como ciudadano apoyará a los gobernantes que estén en turno, y su deber como ciudadano es apoyarlos, le parezcan sus ideologías o no, pero a lo único que aspira es a que le vaya bien a su municipio.

Dijo que en su periodo hizo historia porque logró gestionar 900 millones de pesos que se concretaron en obras.

“Yo gocé de la amistad de un gobernador, del secretario de la Comisión de Presupuesto en el Congreso de la Unión, Martín Heredia, en donde pudimos bajar muchos recursos que están plasmados en la historia en beneficio de la gente, ahora lo que le digo al alcalde es que aproveche el compadrazgo que tiene con el gobernador para gestionar en beneficio del pueblo.

Comentó que todos los gobiernos buscan gestionar y hacer obras que vengan a beneficiar al municipio para dejar parte de la historia, habrá algunos que lo logren en más o menos escala, pero todos aportan algo, eso es indiscutible.

“El presidente goza de un compadrazgo del gobernador, debe explotarlo en igual de estar borrando murales. Debe de aterrizar obras, y creo que puede hacerlo y a lo mejor está perdiendo el tiempo”, señaló José Ángel Castro Rojo, ex presidente municipal de Angostura.