El alto costo del frijol en Salvador Alvarado golpea al bolsillo familiar

Guamúchil, Sinaloa.- El frijol es uno de los alimentos más esenciales en la mesa de todos los mexicanos. Lamentablemente este ha alcanzado un costo de 55 pesos por kilo, provocando daños en la economía familiar de los ciudadanos de Salvador Alvarado.

Este grano hace aproximadamente dos semanas costaba alrededor de 42 pesos, lo que indica que tuvo un incremento de 13 pesos de un día para otro.

Miguel Ángel Bojórquez es un joven trabajador que se dedica a la venta de alimentos de Guamúchil, entre los que se incluye el frijol, y comentó que al principio las personas se asustaban por el alto costo que este tenía, pero a raíz de dos semanas se han ido acostumbrando.

“Al principio de que subió de precio del frijol los consumidores no aceptaban que costara 55 pesos, pero con el tiempo se fueron haciendo a la idea, además lo compran porque es básico en la mesa de todos y la verdad es que si no hay frijol nosotros como mexicanos sentimos que no hay comida. Siento que pasa lo mismo con el huevo”, comentó.

Detalló que es posible que este siga aumentando de precio debido a que está escaso y tiene mucha demanda, por lo que asegura que hay incertidumbre entre los vendedores porque no saben cómo les va ir en cuanto a la venta.

Por su parte, la señora Iris Beltrán Mejía, acudió al Mercado Municipal de Salvador Alvarado para preguntar cuál era el precio del frijol y se llevó la sorpresa de que este grano ya no costaba poco más de 40, sino que rebasaba los 50 pesos.

“La verdad yo compré 3 kilos hace tres semanas y no estaba así de caro, ahora solo me llevaré un kilo porque no me esperaba este costo tan alto, es un abuso lo que hacen”, comentó.

Expresó que pagar 55 pesos por el frijol causará que dejen de comprar otros alimentos, o incluso que hasta el mismo frijol dejen de consumir hasta que cueste más barato.

“Voy a ver qué comemos de ahora en adelante porque el frijol dejó de ser alimento de pobres. Se ha encarecido mucho el precio de este producto y la verdad es lo que más comemos en México, cómo es posible que esté así de caro”, finalizó.

