El alumbrado público en malas condiciones

Guamúchil, Sinaloa.- La ciudadanía de la colonia Solidaridad, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, señaló que el único detalle con el que cuentan es el alumbrado público debido a que en la noche no lo prenden.

Además dijeron que la calle principal se pone muy oscura debido a este problema, por lo cual piden de manera muy atenta al Ayuntamiento que se atienda de la manera más rápida y eficiente. Los vecinos aseguran que esto es con la finalidad de evitar algún incidente, a causa de que esta avenida se encuentra en penumbras.

La vecina Susana García señaló que el alumbrado público es el único problema con el que cuentan en estos momentos.

También aseguró que uno de los servicios públicos no es del todo eficiente, el cual es el agua potable, el cual es muy inestable, debido a que en ocasiones tienen buen servicio y en otras no, pero dijo que cuentan con un buen sistema de drenaje, con el que no han tenido problemas ni detalle alguno, ya que siempre está funcionando de la manera más adecuada. Otro punto a su favor es que en esta colonia la mayoría de las calles están pavimentadas y esto evita que se generen grandes cantidades de polvo.

Lo más preocupante para los vecinos es la falta de luz en la calle principal. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Destacó que el servicio de transporte público es muy constante y que los camiones pasan siempre a la hora que deben de pasar.

Señaló que tanto estudiantes como personas que acuden a su trabajo diariamente dicen no tener ningún disgusto en este tema. Asimismo, dijeron que el camión recolector de basura es muy constante y nunca les ha fallado.

Otro de los beneficios con los que cuentan los habitantes de esta colonia es que la carretera Internacional se encuentra muy cerca, lo cual los conduce rápidamente al lugar que deseen ir.

Por último aseguró que viven tranquilos, pero sí se requiere de más atención en algunos servicios por los que están pagando.