El alvaradense Cristo López se siente muy satisfecho de ser abogado

Guamúchil, Sinaloa.- La abogacía es una profesión donde se lucha por el respeto de los derechos de los demás, y el abogado Cristo Emmanuel López Vizcarra, quien empezó a estudiar la Licenciatura en Derecho al tener aspiraciones de pertenecer a alguna corporación policiaca, al momento de finalizar el segundo semestre fue donde se percató que su verdadera pasión al culminar su carrera sería ejercerla. Hoy en día tiene nueve años de ser un gran abogado litigante.

Para el licenciado Cristo Emmanuel López Vizcarra al descubrir esa pequeña magia por el derecho y poder interpretar las cosas escritas en la ley, manifestando el conocimiento que se desglosa de la normatividad, debido a que a los abogados se les facilita entender, cosa que a las demás personas se les puede complicar.

El no conocer la ley no te exime de no cumplirla, y es donde el abogado realiza su trabajo y puede ayudar a las personas. López Vizcarra ha demostrado que luchando por lo que se quiere se logra, por lo que actualmente tiene su propio despacho y es docente en el Centro de Estudios Superiores de Guamúchil, A.C. (Cesgac).

‘‘La docencia es algo que traigo por gusto de herencia, al ser hijo de una maestra, y al estar en contacto con los alumnos te nutre y obliga a estar más actualizado en cuestión de derecho”, expresó el abogado. Durante estos nueve años ejerciendo la abogacía López Vizcarra comenzó como auxiliar en un despacho jurídico, en el año 2014 se independiza y pone su propio despacho.

‘‘El ser independiente conlleva una responsabilidad muy grande, que te hace tener sentimientos donde demuestras que todo lo que estudiaste vale la pena”, comentó muy emocionado.

Agregó que la satisfacción más grande al poner en práctica esta profesión es ayudar a las personas y sobre todo el agradecimiento de los clientes, ‘‘se sabe que esta profesión se realiza por una remuneración económica, pero es gratamente satisfactorio el agradecimiento de los clientes”. No hay mejor forma de ejercitar la imaginación que estudiar la ley. Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como los abogados interpretan la verdad.

