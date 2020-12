El alvaradense José Carlos hizo su triunfal debut en concurso de transformación

Guamúchil, Sinaloa.- Hablar de José Carlos Gerardo Lugo es referirnos a uno de los jóvenes talentosos que posee el municipio de Salvador Alvarado y para muestra un botón.

Desde niño se caracterizó por ser muy inquieto, buscando siempre hacer realidad sus sueños, y precisamente hace unos días alcanzó el éxito total, al debutar en la faceta de transformación de hombre a mujer y conquistar el primer lugar en el certamen de belleza denominado Miss XL y Plus Sinaloa, que tuvo lugar en Culiacán.

El joven de 29 de años de edad, se ha desempeñado en muchas cosas, como por ejemplo en la música, decoración de eventos, maquillaje, maestro de teatro, entre otras cosas, sin embargo, la pandemia hizo de las suyas y lo orilló a hacer otras cosas.

“Estoy incursionando en el mundo del transformismo, y se pudiera decir que empecé con rotundo éxito, al ganar este concurso Miss XL y Plus Sinaloa, pero reconozco que cuando salió la convocatoria no quería participar, pero al final de cuentas me animé, y ahí está la gran satisfacción de haber ganado el primer lugar.

Fue un concurso muy bonito, donde lo que realmente importaba era el impacto que uno tiene de cambiar de hombre a transformarte en una mujer. Competí contra chicas de Mazatlán, Navolato, Ahome y Culiacán, en total éramos nueve participantes, y pues la corona principal se vino para Salvador Alvarado. En el concurso se dieron tres coronas: la principal, que era Miss International, y la ganadora representaría a Sinaloa en Tabasco el próximo mes de febrero, la Reina de Reinas Sinaloa y la de Gordita Sexy.

Yo fui la ganadora absoluta, pero renuncié al título de primer lugar para tomar el segundo, por cuestiones de trabajo y así cumplir con los compromisos que ya tengo establecidos en febrero, donde tengo agenda llena y no puedo ir a Tabasco.

En este género de transformismo participé con el nombre artístico de Alessandra Peedrety, en honor a una muchacha de Italia que tiene mucho parecido físico conmigo, y estoy muy contento por lo que logré, pero más allá de la corona, la aceptación que he tenido por personas que pensé que me iban a rechazar, porque prácticamente me estoy vistiendo de mujer. En mi casa no me lo aplauden, pero tampoco me lo han reprochado y siempre me han apoyado”, citó José Carlos Gerardo Lugo.