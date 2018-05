El amor de madre no muere cuando existen los recuerdos

Guamúchil, Sinaloa.- El amor de una madre siempre superará todo, aun después de que ésta ya no se encuentre físicamente. A la señora Rosalina Cázarez el fallecimiento de su madre le ha dolido tanto, a pesar de que ya han pasado varios años de que a causa de la diabetes Dios la llamó a estar junto a Él. Dice que su mamá era una mujer de lucha, entrega, que siempre buscó el bien de sus hijos, a pesar de que dio a luz a 24 hijos.

La oriunda de la colonia San Pedro dice que no existe amor tan grande como el amor de una madre a sus hijos; “ella me decía que las cosas se ganan con esfuerzo y sacrificio, que nada cae del cielo para solucionarte la vida, recuerdo tanto que una vez una vecina se acercó a la casa de mi mamá a lamentarse que no tenía dinero, que ya no hallaba qué hacer, y le dijo mi mamá: ‘no tienes porque no quieres, hay muchas cosas que se pueden hacer, yo me levanto a las cuatro de la mañana a hacer tamales, sé que no me voy a hacer rica pero de perdida no me muero de hambre’.

Como todos los años, cada 10 de mayo y desde muy temprana hora la señora Rosalina Cázarez llegó al Panteón Municipal viejo de la ciudad a la tumba de su mamá; barrió, buscó agua para lavar la losa de concreto y colocó las gladiolas; “aquí voy a pasar buen rato, recordando a mi madre, cómo olvidarla, siento su presencia en mi pecho, siento que está aquí conmigo, desafortunadamente no valoramos cuando tenemos a nuestra madre viva”.

Si algo me enseñó mi mamá fue a hacer las cosas buscando el bien, a promover los valores, a no rendirnos nunca, ya que siempre habrá por quién luchar.

Con alegría la guamuchilense dice sentirse orgullosa, ya que siente que ha seguido los pasos de su mamá, ya que sus hijos son profesionales y muy queridos.