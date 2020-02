El bello arte de ser carpintero

Guamúchil, Sinaloa.- Un hermoso oficio que empezó como un bonito pasatiempo se ha convertido en el sustento de la familia. Hace cinco años, don José de Jesús Mora Caro, quien labora como carpintero, se dedica a construir todo tipo de muebles, desde pequeños cofres para el hogar, como para obsequiar, hasta puertas de todo tipo, entre otros trabajos más, así como también la reparación de grandes muebles dañados o pequeños defectos que se le encuentren, esto debido a que el señor quedara desempleado y no contara con alguna otra opción para remplazar su antiguo trabajo.

Ser carpintero no es difícil, “gustándole a uno el trabajo que hace, nada es difícil”.

En un bello oficio se ha convertido el elaborar, así como el reparar distintos muebles. La elaboración de estos muebles es una satisfacción muy grata.

Hace desde pequeños obsequios, hasta restauraciones. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Los diversos trabajos realizados “a la hora de hacerse entrega a los clientes es de lo mejor de mi trabajo, es el ver sus rostros y oír sus comentarios es una emoción grande”.

Todo un estuche de monerías resultó ser el señor José de Jesús Mora Caro, quien no solo se dedica al oficio de carpintero, sino también a ser el entrenador de distintos equipos de futbol de la región, quien desde hace mucho tiempo se ha dedicado a hacerse cargo de ambos trabajos, lo cual no le ha impedido poder darse un tiempo para hacerse cargo de sus hijos y su esposa, quienes siempre le están brindando todo el apoyo necesario, son el pilar de la familia para seguir adelante y no rendirse jamás.