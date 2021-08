El cambio a semáforo naranja en Sinaloa no indica una disminución de riesgo por Covid-19

Guamúchil, Sinaloa.- Si bien es cierto que se ha anunciado un posible cambio en el semáforo epidemiológico a naranja en el estado de Sinaloa para la semana próxima, la dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en Salvador Alvarado ha exhortado a la ciudadanía seguir cuidando de las medidas sanitarias para evitar algún contagio de Covid-19.

Luis Alberto Gastélum Camacho, director de la institución anteriormente mencionada, informó que durante el fin de semana estuvieron trabajando con un intenso operativo, esto en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública.

En dicho trabajo, los elementos realizaron recorridos por algunos espacios públicos en distintos puntos de la ciudad de Guamúchil, en donde detectaron una buena afluencia de personas especialmente en el parque mirador de la Presa Eustaquio Buelna, por lo que se invitó a la ciudadanía a retirarse del lugar.

Gastélum Camacho, resaltó que desafortunadamente muchas personas no siguen las recomendaciones brindadas por las autoridades como el uso del cubrebocas, motivo por el cual ha orillado a la institución a regalar estos artículos a quienes no porten y de paso, se les hace el llamado a portarlo.

De igual manera el director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en Salvador Alvarado, invitó a toda la ciudadanía a hacer conciencia de no salir de ser necesario ya que al estar un espacio abierto, no significa que no se pueden contagiar de Covid-19.

Leer más: Sin confirmar casos de hongo negro en el estado de Sinaloa

Luis Alberto Gastélum Camacho, dejó en claro que no dejarán de implementar los operativos que han realizado desde el inicio de la pandemia, por lo que recalcó la importancia de seguir al pie de la letra las medidas recomendadas por el sector salud para evitar la propagación del virus.