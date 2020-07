El campo agrícola de Sinaloa en alerta ante peligrosa langosta

Guamúchil, Sinaloa.- Se prenden los focos rojos en el campo agrícola debido a la noticia de que se aproxima la plaga de la langosta, la cual, si no se combate a tiempo, pudiera causar siniestro total en todos los cultivos, es por ello que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa le está dando puntual seguimiento a la trayectoria de estos insectos que son muy semejantes al chapule pero de tamaño más grande.

Samuel López Angulo, presidente del Cesavesin, explica que por fortuna a México no ha llegado y en grado caso de que esto suceda buscarán por todos los medios posibles controlar la plaga en un sector del sur de la República y que no se expanda a varios estados para que la agricultura no resulte severamente dañada, ya que la langosta ocasiona siniestros totales.

“La langosta africana actualmente afecta los cultivos de Centroamérica, además ya se está atendiendo para que no llegue a México, porque es muy peligrosa para todas las siembras, ya que acaba por completo con ellas”, detalla López Angulo.

“Ahorita, gracias a Dios, ya la están atacando en El Salvador, pero nosotros acá en México, pero sobre todo en Sinaloa, ya estamos en alerta para llegado el momento actuar en tiempo y forma y reducir sus daños, es por eso que estamos monitoreando todo el país”, explica Samuel López.