El cáncer lo enfrentó con actitud y sin temor

Guamúchil, Sinaloa.- El cáncer hay que verlo como un problema de vida, no como una enfermedad de muerte, y luchar, son las palabras de la regidora Nora Sosa Valencia, de Salvador Alvarado, a un año de su lucha contra el cáncer de mama. Esto no le quita el sueño y lo enfrenta con una admirable fortaleza de espíritu y una actitud de guerrera.

Desde su espacio de trabajo, el que nunca ha dejado para llevar su tratamiento en reposo, la regidora compartió su testimonio. Su mirada y su porte lo dicen todo; se mantiene más optimista que nunca y celebra la vida. Éste es el testimonio de una luchadora incansable y que a pesar del impacto que tiene un tratamiento contra el cáncer, nunca se ha dejado caer.

No he derramado ni una sola lágrima ni me duele nada”, expresó.

Sigue de pie como si nada hubiera pasado. Es la actitud con la que enfrenta el diagnóstico desde que recibió la noticia, la que la ha mantenido con fuerza y esperanza de culminar con éxito el tratamiento.

“A partir del día que recibí la noticia me dije: Tengo que luchar para poder vivir, porque la vida es una bendición. Todo tiene qué ver con la actitud que tomes las cosas, porque todas las pérdidas duelen y todas las pérdidas ocasionan una crisis; puede ser depresión, coraje o equis situación de sentimiento, pero si tú tienes buena actitud no tienes crisis. Hay personas que tienen salud y dinero y no son felices”, relata la funcionaria.

Recuerda que al saber que tenía cáncer lo que más le preocupó fue su familia, pero recobró el aliento y les pidió: “No quiero tristezas, porque yo quiero vivir y poder luchar, porque hay personas que se duermen y no amanecen y yo soy una de las bendecidas, estoy viva”.

“Les digo a todas las personas con un problema de cáncer que no lo vean como un problema de muerte, porque nadie sabemos ni la hora ni la fecha de fallecer. Siempre hay una razón, que es el amor a la vida, y con ese amor a la vida todo se puede lograr. Tú le pones actitud, las ganas, y todo pasa.”

Nora Sosa Valencia hizo un llamado a realizarse una revisión cada año, porque la detección a tiempo le ayudó para que no avanzara la enfermedad. Este día recibirá una noticia importante.

“Me dirán si recibiré radiaciones, si no, solo me queda una vacuna y podré terminar el tratamiento”, expresa con calma y una gran sonrisa. “Aquí no ha pasado nada”, expresó, y un brillo especial iluminó su mirada.