El comercio informal en Mocorito crece durante la pandemia

Mocorito, Sinaloa.- La crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 ha traído repercusiones en diferentes ámbitos, y un sector de los más afectados por ello es el comercial, pues muchas empresas han tenido que bajar sus cortinas y, por ende, mucha gente ha perdido sus empleos, lo cual ha generado un crecimiento del comercio informal de quienes buscan obtener el sustento diario, siendo en Mocorito donde el crecimiento de la informalidad se reflejó entre el 30 y 40 por ciento durante el año pasado, expresa el presidente de la Canaco, Jesús Antonio Gutiérrez Sáinz.

“En estos tiempos muchas personas han salido a buscar un ingreso para el sustento, porque hay quienes perdieron sus empleos en empresas formales, incluso cerraron muchos sus propios negocios y ahora buscan otras actividades diferentes a lo que hacían en el negocio que tenían”, señala.

Asimismo, expresa que algunos formales que se vieron orillados a caer en la informalidad pronto podrían regresar a ser formales, pues es un tanto complicado vivir en la informalidad.

En el caso de los nuevos establecimientos informales que han surgido durante la pandemia, Jesús Antonio Gutiérrez Sáinz explica que son enfocados al turismo, con venta de productos regionales, comida y algunas carretas que se pueden ver en la cabecera municipal, “por ejemplo en el estadio, al entrar a Mocorito, ahí por fuera del estadio se apostaron algunos negocios, y son gente que no estaba trabajando así en banqueta, hay también algunos en sus casas, en las banquetas de sus casas o al interior de sus casas que venden sus productos para poder subsistir”.

Finalmente comenta que la informalidad se entiende por la situación que se vive por la crisis económica, además que la informalidad va a seguir prevaleciendo, pues es un periodo natural en los inicios de cualquier empresa, por lo que se debe tratar de convencer a esas personas de convertirse en formales.

“En cuanto a que se dé la informalidad, el único hecho es que las autoridades deben también estar vigilantes de que la informalidad no sea muy superior a lo debido, esto no quiere decir que diga yo que es lo correcto, pero sí debemos estar vigilantes que no nos siga creciendo esa informalidad”, expresó Jesús Antonio Gutiérrez Sáinz.