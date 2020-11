El diputado de Sinaloa, Sergio Jacobo señala al gobierno federal de tener malos resultados

Angostura, Sinaloa.- “Queremos que las propuestas y compromisos de todas y todos los candidatos del PRI sean realistas, viables, no debemos prometer lo que no podemos cumplir, no podemos hacer lo que hace el Gobierno Federal, que prometió mucho y no está cumpliendo a los mexicanos y a los sinaloenses”, destacó el diputado de Sinaloa, Sergio Jacobo Gutiérrez, en su mensaje en el Foro de Consulta Ciudadana Municipal realizado en Angostura.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI y presidente de la Fundación Colosio Sinaloa dijo que “El gobierno de la república, es un gobierno que no cumple y que ha tenido malos resultados. Un gobierno que solamente destruye instituciones y deja en el abandono a los sectores productivos, un gobierno que no se ha interesado ni siquiera por lo más importante que es la salud de los mexicanos".

Jacobo Gutiérrez destacó que el PRI continuará trabajando muy fuertemente en el estado con diversos foros, porque comento que lo que se requiere hoy más que nunca es que la gente se exprese.

El coordinador de la fracción priísta dijo es muy importante trabajar hoy más que nunca para poder lograr que en las próximas elecciones se tenga un equilibrio y poner límites al presidencialismo excesivo que actual mente vive México.

“Tenemos que limitar al presidente en sus excesos y también tenemos que trabajar para que los buenos gobiernos como el que tenemos en el municipio de Angostura y en el estado de Sinaloa, no tengan regresiones”.

El coordinador de la bancada priísta, señaló que continuarán trabajando muy fuerte con los foros de consulta ciudadana donde escucharán cada una de las diferentes voces de la ciudadanía y también de los sectores y organizaciones del partido.