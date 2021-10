El diputado local de Sinaloa, Ambrocio Chávez revela que “Chenel” no se ha afiliado a Morena

Guamúchil, Sinaloa.- Parece ser que el rescate que tanto pedía el ex Diputado Local, José Manuel Valenzuela “Chenel”, ya se está cristalizando porque es bienvenido en la Cuarta Transformación de Morena en Sinaloa.

Sobre la inclusión de “El Chenel” comentó al respecto el Diputado del Distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez, durante el evento realizado esta mañana en Guamúchil. Sin embargo, hizo algunas aclaraciones.

“El se acercó porque quiere participar. Nosotros le decimos bueno adelante, lo que tenga que aportar, pero desde una perspectiva de honestidad de no corrupción, de no mentir no traicionar”.

Aclaró que: “en realidad no se ha afiliado ni a Morena ni a la cuarta transformación. El manifestó que quiere apoyar y bienvenido todo apoyo para mejorar las condiciones, nada más”.

La puerta ya está abierta para el controversial personaje de la política regional, pero quizás no todos los Morenistas lo reciben con la misma apertura, sin duda habrá reacciones al interior de la militancia.