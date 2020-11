El estado de bienestar en México se ha perdido con el nuevo Gobierno Federal

Guamúchil, Sinaloa.- No hay un estado de bienestar con el nuevo Gobierno Federal, señaló la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla, al exponer una serie de carencias en materia de salud, apoyos y recorte de programas en México.

“Hoy vemos a las personas con cáncer, hoy vemos que en esta pandemia no hay medicamentos en los hospitales, antes se tenía la protección del Seguro Popular, hoy no se tiene. En el 2021 no solo se van a elegir gubernaturas, sino diputaciones federales, de ahí la importancia de que ganemos, porque ahí es donde se deciden los recursos y a dónde se van. Y esperamos que pueda haber cambios en esa materia con el partido.”

La diputada explicó que esa carencia del estado de bienestar se explica porque han ido desapareciendo muchas alcancías que se tenían, como fideicomisos, como fondos de estabilización, Seguro Popular, entre otra serie de beneficios a los segmentos de la sociedad que hoy ya no se ven reflejados.

De acuerdo al comparativo que hace Félix Niebla entre lo que venía otorgando el PRI en comparación con Morena, ese estado de bienestar se ha ido esfumando y se ha hecho evidente en el periodo de la pandemia, ya que la carencia de atención en servicios de salud ha sido notoria, y sobre todo con la falta de apoyos a pacientes COVID.