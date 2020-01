El frío cala duro a familias que habitan casas de lámina

Guamúchil, Sinaloa.- El frío intenso que azota en el municipio de Salvador Alvarado y que en los últimos días se ha intensificado azota con fuerza a las familias que habitan en casas de lámina, en la colonia Pedro Infante.

Hace más de tres años han pasado y la joven pareja no ha logrado hacer su sueño realidad: una casa digna, de material, con ventanas y sin hoyos en los techos. En la zona donde asentaron su hogar está considerada de riesgo y no se permite construir. Y aunque la necesidad es grande, la familia ha respetado el reglamento municipal y no han levantado pie de casa. Solo instalaron un tramo de vitropiso en una parte de la pequeña casa.

El resto de la habitación es de tierra. ”Aquí lo que se sufre es el frío”, fueron las palabras de la joven madre de dos hijos, Paloma Vázquez, que habita una de las casas más golpeadas por el invierno. Con gran amabilidad la joven recibió a este medio en su hogar en el recorrido realizado en esta colonia. Esta es una de las siete casas construidas a base de lámina galvanizada. Material que por las noches es un enemigo, se enfría y el aire se cuela por todos lados.

Estas casas se encuentran en una de las zonas consideradas de riesgo. Y una parte de sus habitantes son familias damnificadas que serán reubicadas a las viviendas que se encuentran en construcción; mediante el proyecto de obras municipal y estatal. En la vivienda de Paloma viven su esposo y dos pequeños; uno de tres meses de edad y otro de tres años. Frente a su vivienda vive su hermana, también en una casa de lámina.

La joven de 21 años está por recibir a su segundo bebé, cuyo parto está programado en estos días. A un lado de esta vivienda vive una persona de cerca de 70 años desde hace seis años. Le sigue el resto de otras viviendas de lámina habitadas por personas adultas. Unos metros adelante se encuentra la última casa: aquí ha vivido por más de cuatro años el señor Eduardo Heredia. Su casa es de palos cubiertos de hule, lonas y un tejaban.

“En la noche y en la madruga se siente muy frío. Hace años que mis hijas se tuvieron que ir para con mis suegra porque aquí no se puede vivir. Yo me voy de vez en cuando para allá pero no tengo otra casa por eso sigo aquí. Nos van a reubicar. Mientras la estamos pasando”.

La falta de acceso a una vivienda de material es una de las necesidades más demandadas por las familias en el estado. No se cuenta con un registro actualizado en los municipios de cuántas familias viven bajo techos de lámina. Las bajas temperaturas registradas calan duro en estos hogares más que en cualquier otro. Llegarán más frentes fríos. Pero a las familias no les queda más que resistir la temporada invernal.