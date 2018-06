El ganado empieza a salir de la sequía

Mocorito, Sinaloa.- Las lluvias que cayeron en días pasados y las que se siguen presentando en algunas partes altas de la sierra le dan un tanque de oxígeno al sector ganadero del Pueblo Mágico y el oscuro panorama que tenían poco a poco se les empieza a aclarar, manifestó Waldemar Angulo García, presidente de la Asociación Ganadera Local de Mocorito.

“Gracias a Dios el agua que nos cayó hace días, incluso en varias partes altas sigue lloviendo, eso nos da mucha alegría, pues ya se van solucionando algunos problemas fuertes que teníamos, como de pastura para el ganado y principalmente la falta de agua.

La cuestión ganadera sigue estando difícil, pero ahí vamos saliendo del atolladero, y si nos sigue lloviendo en muy poco tiempo el mantenimiento del ganado nos va a salir más barato en cuestión de pastura y agua.

Estamos muy contentos con esta situación, y no nos queda de otra más que esperar a que el temporal mejore, y seguro a todos también nos va a ir bien, pues el agua es vida.

Por cierto, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa nos está apoyando con semilla de buffel y llanero, ya que el gobierno le está apostando a los zacates perennes, porque no les cae la plaga del pulgón y no se tienen que sembrar cada año, y esto es redituable para los ganaderos”, aseguró Waldemar Angulo García.