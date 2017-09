El garbanzo es el cultivo que más predominará

Guamúchil, Sinaloa.- La mala rentabilidad y la falta de pagos a los cultivos de maíz que se han tenido en los últimos años ha ocasionado que este ciclo otoño-invierno que se encuentra próximo a llegar tenga como principal cultivo a predominar en la región del Évora el garbanzo, así lo dio a conocer el presidente del Módulo de Riego 74-2, Samuel López Angulo.

CAUSAS.

A casi nada de que se llegue el ciclo, productores de la región están dispuestos a sembrar garbanzo, debido a que el ciclo pasado alcanzó precios históricos, mientras que el maíz solo dejó desánimos, ya que inclusive a la fecha hay bodegas que todavía adeudan maíz del año pasado, las cuales no le han pagado al productor, por lo cual se le hace un llamado al Gobierno del Estado para que verifique qué es lo que está ocurriendo, manifestó.

SIEMBRAS.

A raíz de la problemática que se presentó con el pago de apoyos y precios del maíz se notó un desánimo en los productores, por lo que se considera que no será mucho el maíz que se siembre en la zona, por ello es que los productores están viendo como una fuerte alternativa al garbanzo, ya que el maíz, que era uno de los cultivos más fuertes y que más se sembraba, no tiene certidumbre, aunado a los bajos precios que presenta y los altos insumos que se están dando resulta un cultivo que no es atractivo y redituable para los productores, argumentó.

De igual manera, informó que de 10 productores, tres van a sembrar maíz, y en cuanto a quienes tienen un buen volumen de superficie van a mediar a no irse por puro maíz, sino a compartir un 70 por ciento para el garbanzo y un 30 por ciento para maíz.

“A raíz del ciclo pasado se avizora poco maíz para esta temporada en la región, por eso va a predominar más el garbanzo en todo el estado, no porque las condiciones climáticas no son para el garbanzo”, dijo.

PRECIOS.

La inquietud por sembrar garbanzo la tiene la región del Évora, el Valle de Guasave, e inclusive Bamoa, pero no es muy conveniente que todos se vayan a garbanzo, porque si tiene una sobreproducción el precio va ir a la baja, se tiene que hacer un equilibrio, porque si se supera con mucho la superficie de siembra se corre el riesgo de que el precio se desplome, pese a ello va a predominar el garbanzo, y es cultivo que habrá más, señaló.