El gobernador de Sinaloa entrega dos obras en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Se realizó la entrega de dos obras en Mocorito de parte del gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, una fue la planta potabilizadora de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jmapam) y la otra obra fue la carretera Mocorito-El Valle, por otro lado el funcionario estatal, por otro lado el funcionario estatal, pasó a supervisar el avance que tiene la rehabilitación de la Casa de la Cultura, la escuela secundaria Técnica No. 21 de El Valle y la construcción del museo Tigres del Norte, por último se comprometió a invertir en la renovación del centro de rehabilitación de DIF, la cual requiere de una inversión cercana al millón 600 mil pesos.

En primera instancia se dieron cita en la planta potabilizadora para hacer la entrega oficial de esta, en donde Osbaldo López Ángulo, secretario de Obras Públicas del estado de Sinaloa, dijo que esta obra se construyó desde cero y que está muy completa. Además dijo que es de gran capacidad para la población de Mocorito.



Por su parte Carlos Gandarilla García, Secretario de Desarrollo Sustentable del Estada de Sinaloa, señaló que en estos últimos dos años el gobernador ha destinado recursos como nunca se habían visto en la historia y que ha sido precisamente para fortalecer el servicio del agua potable.

Es inhumano que existan familias que abran su llave y que no tengan agua potable”.

Quirino Ordaz Coppel, expresó que esta obra no se ve pero se siente y más ahora que no se requirió del servicio de pipas cuando anteriormente para el mes de febrero estás ya tenían que estar solicitándose. “Ahorita ya no han padecido de escasez y se siente, por eso hay que apostarle a esto, a la salud”, finalizó.

Otra de las obras inauguradas fue la carretera Mocorito-El Valle, donde Osbaldo López Ángulo, aseguró que es de suma importancia ver culminada esta obra.

El gobernador de Sinaloa informó que en esta administración serán invertidos poco más de 20 millones de pesos.

Quirino Ordaz Coppel, señaló que tras ver cristalizada en la obra de la carretera el próximo paso a seguir y a cumplir será la cuestión del puente del Arroyo Seco que se llevará una inversión de 7 millones de pesos.

Por su parte el alcalde, Guillermo Galindo Castro, aseguró que el gobernador nos va a seguir apoyando, posteriormente agradeció todo el esfuerzo y el trabajo así como la inversión que Ordaz Coppel ha brindado al municipio de Mocorito.

Por otro lado el gobernador Ordaz Coppel superviso el avance de la Casa de la Cultura “Dr. Enrique González Martínez”, en donde se necesitan alrededor de 3 millones para concluir esta obra. Cabe mencionar que en este lugar se está construyendo un lobby, un área de vestidores y baños para los artistas independientes a las gradas para que tengan problemas para entrar al escenario, por último comentó que el auditorio tendrá espacio para 110 personas.

Asimismo el gobernador acudió a las instalaciones del museo Tigres del Norte, en donde el director del Instituto Municipal de Cultura, Pedro Sánchez, informó que esta obra tendrá una inversión de casi 16 millones de pesos, donde ya se han ejecutado alrededor de 8 millones y medio de pesos.

Detalló que este museo será único en el mundo y que pretenden que sea innovador y tecnológico, además se busca que esté al alcance de cualquier persona. “Estamos sobre una instalación de aproximadamente 7 m de altura, una lluvia de instrumentos estará rodeada por los trajes de toda la agrupación los cuales se van a estar renovando”, comentó.

Aclaró que lo que los tiene algo detenidos es la cuestión de la museografía pero aseguró que el próximo viernes les entregarán las maquetas virtuales para enviarlas al líder de la agrupación y que le den el visto bueno junto con los museógrafos.

Un dato muy importante que el director de cultura dio conocer es que se están apoyando el museógrafo del museo de Frida Kahlo, Diego Rivera.

Aseguró que este museo será de dos pisos, pero aparentemente parecerá que será de una planta.

Ante este discurso que dio Pedro Sánchez, el gobernador expresó directamente que se debe acelerar el trabajo que se está realizando en este lugar.

Galindo Castro también informó que en el banderazo de una etapa de la carretera, el gobernador hizo el compromiso de darle mejores condiciones a la secundaria técnica número 21 de El Valle y que los estudiantes no tuviera tantas carencias.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó el trabajo que realiza la presidenta del DIF, María Elizalde de Galindo y su gran labor de gestión. Declaró que la presidenta de DIF le planteó hacer la renovar completo del centro de rehabilitación, siguiendo el plan de DIF estatal de dignificar todos los espacios, inversión que será de no menos de 1 millon 600 mil pesos. Aseguró que apoyará y así lo hará también el gobierno municipal.

