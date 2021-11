El gobierno de Angostura aún espera a los representantes de los discapacitados e indígenas

Angostura, Sinaloa.- A 17 días desde el inicio del periodo de gobierno de Angostura encabezado por Migue Ángel Angulo, el “Profe Mayke”, informó que aún no se tiene claro a las personas que estarán al frente de las personas con discapacidad y el representante de los indígenas.

Aclaró que Heriberto Tapia es quien está al frente de tesorería del Ayuntamiento, y será quien esté en este cargo por alrededor de 4 meses, por motivos personales. Posterior a este tiempo se va a valorar si él continúa en el puesto o entra alguien más. “Arreglamos con él, va a ayudarnos 4 meses, y antes y antes de finalizar los cuatro meses vamos a valorar, sobre todo él si nos puede seguir ayudando”, aseguró.

Respecto a esto complemento que se mantiene analizando quien podría ocupar este importante puesto, si por algún motivo Heriberto Tapia no puede continuar más del tiempo estipulado, no obstante, comentó que aún no se tiene claro quién puede ser.

Asimismo, expuso que el departamento de turismos se encuentra a cargo de Yuri Cárdenas, un puesto que de igual manera se encontraba en la espera de encontrar a su dirigente. Y por fortuna esta persona ya se encuentra en capacitación, y preparando proyectos que incentiven el turismo en el municipio.