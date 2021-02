El gobierno de Guillermo Galindo acabará sin pena ni gloria señalan en Rosa Morada, Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Habitantes de Rosa Morada aseguran que lamentablemente, por lo menos en lo que concierne a la sindicatura, la administración del alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro terminará sin aplausos, sin pena ni gloria, al no poderles resolver los principales problemas, poniendo siempre de pretexto que son obras observadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

César Gastélum, presidente del Consejo Cívico de Participación Ciudadana, comenta que recientemente en el poblado se inauguró una techumbre que tenía años solicitada, esta es la única novedad que tienen dado a que el resto de los detalles ahí están todavía.

“Hay muchos pendientes, ahí tenemos el problema del drenaje y de la carretera, no se sale de donde mismo, siempre dicen que es una obra observada y está detenida porque así no puede hacer algo el Ayuntamiento, solo podrá meter mano ahí hasta que deslinden responsabilidades y que la empresa constructora que llevó a cabo la obra se haga responsable”, comentó el presidente del Consejo Cívico.

Informó que tras varias vueltas lograron establecer un acuerdo de que la compañía que hizo la obra iba a poner la maquinaria, así como la mano de obra y el Ayuntamiento iba a poner el material para dejar todo en óptimas condiciones, sin embargo, no ha pasado nada.

“Guillermo Galindo, con cuatro años 10 meses de gobierno, no podrá resolver el problema en Rosa Morada, se va ir sin aplausos porque esta obra es muy importante para nosotros, ya que la carretera principal está completamente destrozada, hay mucho riesgo de accidentes”, señaló César Gastélum.

De igual manera, dijo que tienen un gran desgaste emocional y económico ya que han asistido a muchas reuniones, pero cuando ya hay incluso un acuerdo firmado entre ambas partes, no se ve para cuando vayan a arreglar las obras, razón por la cual, no se le hace justo que prometan y no se cumpla nada.

“Ya vino personal de la compañía, hizo el estudio del terreno, nos dijo todo lo se iba hacer para que quedara bien pero ahí quedo todo, en palabras. Ojala que en el tiempo que le queda a la administración nos sorprendan, así seré el primero en alabarlos, cuando hagan las cosas bien pero aquí, sin duda, nos han quedado a deber bastante porque el problema ya tiene mucho tiempo”, afirma el presidente del Consejo Cívico de Rosa Morada.