El gobierno federal ha descobijado al campo sinaloense: Faustino Hernández Álvarez

Guamúchil, Sinaloa.- La Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Sinaloa arrancó la entrega de semilla para el temporal, una política que no fuera posible sin la voluntad del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien decidió dispersar alrededor de 40 mil bolsas de semilla.

Al concluir una extensa gira que inició en Badiraguato y continuar por Pericos, Mocorito y Guamúchil, el diputado local y presidente de la CNC en Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez señaló que el programa beneficiará a más de 20 mil familias en toda la entidad, a través de diversas organizaciones.

Dijo que, para acceder al programa, los campesinos deberán estar dentro del padrón de su Comité Municipal Campesino o bien su organización, y destacó que gracias a esta política pública se podrá generar economía en los altos de Sinaloa, en beneficio de agricultores y ganaderos.

Luego de agradecer el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel, el dirigente campesino criticó el cuello de botella que se ha generado por la falta de empleados en SEGALMEX, institución que ha cedido la responsabilidad de documentar el pago de la cosecha para que los productores obtengan el incentivo de 359.60 pesos por tonelada.

“Estamos desfasados, lo más importante es que paguen para entrar al esquema y que SEGALMEX contrate el personal técnico que dejó en el pasado y que a la brevedad posible se cuente con técnicos capacitados para que este programa se agilice y que nos ponga en condiciones de cubrir el crédito de avío”.

Agregó que desaparecieron programas como el de Concurrencia, el Seguro Catastrófico y que además la Financiera Nacional está actuando como una empresa privada que busca utilidades, con intereses demasiado elevados.

Durante la gira, el dirigente estatal fue acompañado por las legisladoras Gloria Himelda Félix y Guadalupe Iribe, así como por los dirigentes de los Comité Municipales Campesinos #13, Alfonso Acedo; No. 22 Luis Fernando Wong; No. 19 Amancio Ortiz; No. 9 Carlos Beltrán y Agustín Fierro del CMC No. 20.

Cabe destacar que, en el municipio de Salvador Alvarado, el legislador local fue acompañado por el presidente del CESAVESIN Samuel López Angulo y el alcalde Carlo Mario Ortiz.

