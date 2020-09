El gran daño que le provoca al aire la quema de soca en la región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Quema de soca, de basura, de neumáticos entre otros son los principales causantes de que en la región no se cuente con un aire de calidad, y un día como hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, con el firme objetivo de concientizar a toda la población sobre la importancia de no contaminar el ambiente, y a decir del presidente de EcoAgro de Salvador Alvarado, Bernardo Castro Medina, desafortunadamente no hay un control para contar con un aire limpio debido a que se presentan muchas actividades, como se mencionaron anteriormente, que provocan un impacto considerable sobre el ecosistema y para la salud humana.

“Esta situación no se ha podido manejar, ya que no hay un control ni despertar de conciencia en los productores de no quemar, por lo que no podemos hablar abiertamente que tenemos un aire limpio, ya que también los reglamentos hacia las medidas ambientales no están actuando y trabajando como debe de ser”, citó.

Castro Medina reconoció que año tras año se tiene el problema de la contaminación, mismo que no se puede lograr frenar ya que se cuenta con más del 20 por ciento de contaminación por los malos actos, por lo que sabemos bien que debemos de poner de nuestra parte para poder contar con un aire de calidad, tener buena salud, permanecer con un ecosistema sano y con ello apreciar un cielo azul limpio.

Al respecto, Castro Medina argumentó que una de las cosas que como ciudadanos podríamos hacer para no contaminarlo es evitar dichas quemas, plantar árboles, así como también el reglamentar bien la quema de soca como de la Ley Ambiental al ser manejados por personas especializadas de acuerdo a la ley.