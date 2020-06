El herrero Ricardo Castro va forjando su propio destino

Mocorito, Sinaloa.- Hace aproximadamente 28 años que el señor Ricardo Castro López se ha dedicado al arte del metal. Nacido en la comunidad La Misión, muy cercana a la cabecera de Mocorito, y teniendo bien firme su meta, se dispuso a superarse y logró hacer grandes cosas con los metales.

Las ganas de superarse lo obligaron a enseñarse solo a trabajar con este difícil material. “Mi primer trabajo fue una puerta sencilla, pero desde que la vi me enamoré de mi trabajo, y jamás he dejado de trabajar en esto que tanto me apasiona”, citó.

Aseguró que con esto ha logrado sacar adelante a su familia, la cual está conformada por cinco integrantes, de los cuales tres son sus hijos.

Este gran hombre señaló que ha realizado trabajos muy bonitos y bien elaborados en la cabecera municipal para personas importantes.

Asimismo, enfatizó que hay quienes acuden de otros países solamente para buscar su trabajo, con el objetivo de que les muestre un poco acerca de este arte.

“Han venido personas de otros países para que les realice algunos trabajos, porque dicen que no lo hace nadie más”, señaló el herrero.

Afirmó que siempre tiene trabajo y que en tiempo de calor las condiciones se tornan complicadas pero aun así no deja de realizar su trabajo.

Detalló que han sido muchos los trabajos que ha hecho y gracias a su dedicación las personas lo buscan.

Expresó abiertamente que el trabajo más grande que ha hecho le ha llevado alrededor de tres días. Esto es una muestra de la rapidez y la eficacia con la que este hombre trabaja.

La herrería se vincula al trabajo artesanal que lleva adelante aquel que se encarga de forjarlo. Por lo general el hierro es sometido a una fuente de calor para que, al alcanzar la temperatura necesaria, pueda moldearse por la maleabilidad adquirida. Con martillos y otros instrumentos el experto en herrería va dándole la forma que desea al metal.

El herrero debe prestar atención al color que toma el hierro por la acción del calor, ya que ese tono indica si ya es posible avanzar con el forjado o no. El metal, al calentarse, se pone rojo y luego muta hasta el amarillo. Es habitual que en los talleres de herrería haya poca iluminación, para que el herrero observe estos cambios.

