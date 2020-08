El hondureño Wester y su familia no pierden los ánimos del sueño americano

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de estar lejos de su tierra realizando una travesía difícil, en la que ha tenido que soportar hambre, cansancio, discriminación, entre otras cosas, Wester Martínez se mantiene con el ánimo necesario para pedir a los automovilistas que circulan sobre la carretera Guamúchil-Angostura una moneda para comprar algo de comer y seguir su camino rumbo a Caborca, Sonora, pues su meta es llegar a los Estados Unidos y ponerse a trabajar para sacar adelante a su familia.

Parado en medio de la carretera, a unos metros de la vía del tren, Wester, de 31 años de edad, agradece de corazón a quienes lo ayudan y le desea bendiciones a quienes no lo hacen. Su espíritu lo fortalece el recuerdo de su familia.

En Puerto Cortés, Honduras dejó cinco hijos, de quienes por ahora nada sabe, pero confía en que llegará a Estados Unidos y trabajará para poder brindarles un mejor futuro.

El trayecto ha sido duro y lleno de sacrificios, pues comenta que viajar en la bestia no es nada fácil, más cuando no se tiene alimento ni agua y los inclementes rayos del sol son quemantes para ellos.

Sin perder el ánimo, Wester expresa que llegó a esta zona hace cuatro días, su última parada había sido Culiacán, pero el hambre lo hizo abandonar el tren en esta ciudad y buscar la ayuda de la gente para tener al menos un pedazo de pan qué llevarse a la boca.

En esta travesía venía con dos compañeros, pero uno se enfermó en Nayarit y el otro se quedó a su lado, y él tuvo que seguir solo el camino.

En su andar se ha enfrentado a situaciones de racismo y discriminación, más ahora con el tema de la contingencia sanitaria, pues creen que los migrantes portan el Coronavirus.

“Si yo viniera con una enfermedad como la de la pandemia, yo digo que no tuviera mucha fuerza y no estuviera yo vivo para poder superar eso, muchas de las personas que son ignorantes se basan en eso, es cuando te ven y se ponen su máscara, se echan gel enfrente de tu cara como queriendo hacerte sentir mal”, expresa.

Aun así, Wester tiene clara su misión a pesar de las adversidades: llegar a Estados Unidos y ponerse a trabajar.

Asimismo, señala que muchas personas les han dicho de forma grosera que se regresen a su país, pero también hay gente buena que de corazón los apoya, porque, afirma, no están en México por el cinismo solo de hacerlo, sino porque van en busca de un mejor futuro.

Antes de dejar su tierra su familia lo entregó a Dios y, con Dios en su mente, Wester se levanta cada día para continuar el camino, para buscar el apoyo de la gente y continuar su andar rumbo al norte.

Estos días, agradece poder tener un refugio dónde pasar las noches, pues se duerme bajo un techo ubicado a orillas de la carretera.

Las enfermedades no han estado ausentes en esta travesía, pero afortunadamente no han sido graves, pues todo ha quedado en dolores estomacales, agruras o diarrea, ya que comenta que así como hay gente buena que los apoya con buenas comidas, también hay personas que les regalan cosas malas, pero la necesidad los hace tomar todo lo que les regalan y no queda de otra más que consumirlo.

“De vez en cuando sufrimos de dolor de estómago, de diarrea, pero de ahí pa’l real, nosotros venimos sanos y salvos, gracias a Dios, a lo mejor Dios sabe nuestra travesía y Él hace que no nos enfermemos aquí por estos lados”, señala.