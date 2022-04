"El horario de verano no debería de existir", afirma secretario de Salud de Sinaloa

Sinaloa.- El cambio del horario, trae consigo una reacción negativa de la sociedad, y según Hector Melesio Cuen, Secretario de Salud en Sinaloa, el horario de verano trae consecuencias como daños en la salud, y principalmente estrés en los niños, además que está comprobado no se produce un ahorro de energía.

"Se corrobora que no hay ahorro, se corrobora que si nos daña a la salud, que después que se hace el cambio para el horario de verano aumentan los accidentes vasculares y sobre todo el estrés en los niños", señaló

Así mismo, ratificó que el horario de verano no debería de existir, porque son grandes los daños deja a la sociedad en general, y es por esto que desde hace algún tiempo se ha mantenido en la lucha por lograr que se evite este cambio, ya que además la sociedad no se encuentra a favor de esto.

Señaló que en Estado Unidos a partir del 2023 ya no se cambiará el horario, puesto que se ha verificado que no existe un ahorro de energía, y por ende el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ya realizó una propuesta en busca de que no se registre un cambio de horario.