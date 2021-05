El intenso calor ha obligado a los ciudadanos de Salvador Alvarado prender los aires

Guamúchil, Sinaloa.- El insoportable calor que se ha sentido los últimos días ha obligado a los ciudadanos prender los aires acondicionados, aun sabiendo que las tarifas del recibo de la luz eléctrica vendrán muy cargadas. En un sondeo realizado entre los habitantes de Salvador Alvarado los entrevistados manifestaron que las altas temperaturas de los últimos días han sido un factor importante para que hayan tomado la decisión de prender ya la refrigeración en el hogar, para no sufrir los estragos del calor.

La señora Elva Irene Ortega expresó que sus hijos están en clases virtuales, razón por la cual no quiere que sufran calor, a pesar de saber que el recibo de la luz le vendrá muy alto. “Mis hijos no sufren calor con el aire prendido y se concentran más en lo que están haciendo”, indicó.

Por otra parte, la ciudadana Rocío Gaxiola mencionó que el calor se ha vuelto insoportable desde hace unos días, por lo que es indispensable para ella tener el aire acondicionado prendido. “Yo, la verdad, no puedo estar sin el aire acondicionado, ha hecho mucho calor estos días y no me gusta andar sudando, siento que me fatigo”, dijo.

A decir de los primeros dos entrevistados, los ciudadanos aun de contar con el temor de cuánto será el costo que tendrán que pagar por la energía eléctrica han prendido los ventiladores, como aires acondicionados. El señor Renato Inzunza, otro de los entrevistados, manifestó que él prende el aire para poder dormir a gusto, ya que desea llegar a su casa y descansar un rato.

“Yo trabajo todo el día en el sol porque soy albañil, y siento que cada día son más fuertes los rayos del sol, y cuando llego a la casa lo único que quiero es descansar y dormir a gusto, por eso le digo a mi mujer que prenda el aire y así dormimos a gusto. Sé que vendrá muy alto el recibo, pero ni modo, lo que importa es la comodidad”, comentó.

En la opinión de Cristian Rocha acerca del tema, dio a conocer que siempre en el tiempo de calor los recibos de la luz eléctrica vienen más cargados, pero esa no es razón para sufrir calor y más como se ha estado sintiendo últimamente.

Por último, la ama de casa, Rosa Espinoza, destacó que es muy importante tener aire en casa, porque si estos días se ha sentido calor, en unos días más será aún más insoportable, y que el temor inminente que el recibo llegue más cargado es algo que sí pasará.

Para finalizar se pudo comprobar que la ciudadanía teme por el incremento bimestral en el recibo de la luz eléctrica, pero que por el calor que se ha sentido y que piensan que en un tiempo más incrementará, es necesario prender los aires.