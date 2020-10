El maltrato infantil afecta seriamente a la salud mental

Guamúchil, Sinaloa.- El maltrato infantil es un problema que desafortunadamente muchos menores de 18 años lo sufren, ocasionado por las personas que están bajo la responsabilidad de su cuidado, como son los padres, abuelos, tíos, o bien, cualquier tipo de familia, y en el ámbito social se da en cualquier institución, esto repercutiendo en la vida de ellos y su desarrollo psicológico. Itzel Olivas Gálvez, psicóloga educativa del DIF de Salvador Alvarado, informó que el maltrato físico forma parte del maltrato infantil, así como psicológico, abuso sexual, desatención, explotación, es decir, cualquier situación que cause algún daño en el desarrollo del niño, físico, psicológico, que ponga en riesgo salud mental del niño.

El maltrato infantil trae consigo repercusiones a corto, mediano y largo plazo, a lo que la psicóloga explicó que a corto plazo es cuando se presentan los golpes, cuando es agredido físicamente, en donde se pueden observar moretes, entre otras cosas; a mediano plazo es cuando se está centrando y se mira más objetivo que el niño es más consciente que lo que vivió puede presentar problemas de conducta, agresión, baja autoestima, depresión, hasta comportamientos inusuales.

Es una manera de ello estar manifestando las consecuencias”.

Añadió que a largo plazo la consecuencia que se puede presentar es que si el niño no recibió atención y creció, estando en la etapa de la adolescencia puede llegar a repetir los patrones de conducta que en algún momento vivió, o bien, que no pueda desenvolverse adecuadamente en su entorno, tanto social como escolar, así como puede manifestar trastornos mentales si no es bien orientado, como la depresión y ansiedad, misma que se puede presentar en los tres plazos mencionados anteriormente, ya que ésta se puede notar con facilidad.

Olivas Gálvez externó que la salud mental de los niños es afectada por el maltrato.

Señaló que uno de los factores que influye para que se presente este caso es porque un niño no es deseado.

“Cuando un niño es víctima de maltrato infantil es porque los que están a cargo de los niños saben que son vulnerables, y cualquier persona que ejerza un maltrato infantil tiene un problema”, externó la psicóloga.

Para finalizar, Itzel Olivas Gálvez, psicóloga del DIF, mencionó que para prevenir este maltrato es muy importante inculcarles a las personas la educación de cómo tratar a los niños, así como que quienes sufren de ello reciban la atención necesaria, ya sea médica, psicológica, e incluso hasta psiquiátrica si es necesario, para que puedan sobrellevar y entiendan que lo que vivió no es culpa de él ni responsable de lo que ha vivido.