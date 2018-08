El mar me ha empleado por años; Tomás Perea Vázquez

Angostura, Sinaloa.- Con tan solo 12 años de edad, Tomás Perea Vázquez, vecino de la comunidad Playa Colorada, entró al mundo de la pesca. Sin embargo, no fue hasta los 14 cuando fue admitido como socio, y a partir de ahí se enfocó en una sola cosa: trabajar en pro de los compañeros. Fueron tantas las ganas de trabajar, así como la necesidad, que fue el fundador de la primera cooperativa pesquera en la comunidad antes mencionada.

En la actualidad, Tomás Perea Vázquez cuenta con 74 años de edad y aún sigue empapado en la vida del pescador. Si bien, las condiciones físicas no son las mismas de años atrás, la pasión sigue en sus venas, tanto así que perdió la cuenta de cuántas atarrayas ha elaborado a partir de las mil.

“Yo me enseñé a tejer las atarrayas a los 12 años. En Costa Azul ya había cooperativas, buscamos que nos metieran de socios y no quisieron, por eso nos vinimos hasta Playa Colorada. Recuerdo que cuando llegamos a este poblado solo había dos familias viviendo, mi compadre Enrique Romero y don Pedrito Real, de La Reforma”, comentó.

De esta manera fue como dio inicio la pesca en Playa Colorada, gracias a la tenacidad de algunos jóvenes por querer salir adelante y peleando por los derechos de quienes querían pescar en la bahía Santa María.

Las primeras atarrayas que hacíamos para el camarón eran del hilo torcido. Esas ya no la conocen los pescadores jóvenes. Para esto necesitábamos el apoyo con un palillo, el cual lo retirábamos cuando ya hacíamos el nudo”.

En cuanto a los cambios de años atrás a la actualidad, el señor informó que antes no existían motores marinos, es decir, si tenían que ir al camarón debían hacerlo a remo.

“Lo hacíamos a remo, palanca o vela, no teníamos motores marinos porque la verdad es que no habían facilidades, eran muy caros, pero sobre todo porque la producción de aquellos años era tan buena, que no necesitábamos salir a altamar. A pura atarraya llegamos a capturar 500 kilos de camarón en un día; ahora apenas se capturan entre 5 a 6 kilos”. Pese a su edad, el señor Tomás Perea Vázquez, sigue siendo reconocido en los campos pesqueros, pero más aún por el apodo Machi.