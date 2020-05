El mayor reto de los estudiantes universitarios de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Lo que para muchos estudiantes se veía como algo lejano, lo que muchos pensaron que sería el futuro, es ahora una realidad en el ámbito educativo, el uso de la tecnología para impartir clases a miles de estudiantes se adelantó drásticamente debido a la pandemia mundial por el Covid-19, lo cual supone un gran reto para los estudiantes de todos los niveles educativos y en el caso de los estudiantes universitarios, lo es aún más debido a que deben adaptarse a esta forma de trabajo pues están más cerca de integrarse a la vida laboral y esa es la perspectiva de jóvenes estudiantes de diferentes universidades de la ciudad de Guamúchil que participaron en la mesa de análisis ‘El estudiante ante los nuevos retos educativos’ realizada por esta casa editorial.

Sarahí López Parra, alumna de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), expresa que ante la contingencia se ha registrado una situación complicada, pues en su punto de vista ningún estudiante estaba preparad para ello y considera difícil que haya una adaptación rápida, “claro que vamos a lograrlo pero sabemos que nuestro cerebro necesita socializar, el ser humano es sociable por naturaleza, entonces cómo podemos adaptarnos a esto, yo creo que siendo más autosuficientes, siendo nosotros más proactivos, ver por nosotros mismos”.

Asimismo, considera que la calidad educativa ha mejorado mucho, pues con base a la situación actual, ve un gran resultado tanto de sus compañeros como de los maestros, mientras que señala que existe un equilibrio entre el uso de la tecnología y el trabajo escolar basado en investigación y libros, como se hacía antes, aunque sí hay una inclinación por la comodidad de tener al alcance la tecnología, “la vieja escuela se va perdiendo y es algo que tiene qué suceder porque va avanzando la sociedad y la educación no se puede quedar atrás”.

Por su parte, Cinthia Michelle Serna Camacho, alumna de la licenciatura en Negocios Internacionales en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas (FCEAT), menciona que esta situación ha sido un proceso muy complicado para muchos, ya que recibir clases virtuales es algo a lo que nadie está acostumbrado en esta zona y todo se complica pues en todos los niveles educativos tienen actividades de este tipo, “nos ha tocado que nos mandan un audio explicándonos las cosas pero es muy vago porque desgraciadamente no estábamos listos para este tipo de clases y, por ejemplo, en mi grupo tenemos muchos compañeros que no cuentan con las herramientas para llevar una clase por videoconferencia, en línea, hemos tenido muchos problemas para que muchos suban sus trabajos, contamos con una plataforma propia para la escuela, para nuestra carrera, pero muchos no la saben utilizar”.

Agrega que lo bueno de todo esto es que hora podrán estar mejor preparados para lo que vengao se van a tener que implementar cursos en las escuelas para preparar a alumnos y maestros, “porque muchísimos maestros no saben manejar las TICs y nosotros que somos “la nueva generación”, “la nueva era”, se supone que sí lo sabemos hacer y tenemos problemas con eso, entonces tenemos que empezar a educarnos respecto a las TICs, aprender a manejarlas para poder solucionar las cosas que nos vengan porque no sabemos qué pueda pasar en un futuro”.

El mayor reto al que se puede enfrentar un estudiante universitario, señala Michelle Serna, llega tras la graduación, pues las empresas piden experiencia mínima para contratarlos, de lo contrario no pueden trabajar, “todo el tiempo te lo están diciendo y eso nos limita, no podemos empezar a trabajar en algo porque nos acabamos de graduar, necesitamos que las empresas empiecen a darnos la oportunidad de demostrar que hemos aprendido algo, que nuestra escuela sirvió para algo, tienen que empezar a darnos la oportunidad a los recién egresados”.

El alumno Enrique Alejandro Acosta Cortez, estudiante de la licenciatura en Derecho en el Centro de estudios Superiores de Guamúchil, A.C. (Cesgac), comenta que la situación que trajo consigo la pandemia de Covid-19, es algo distinto a lo acostumbrado pero de cierta forma, como estudiantes se han tenido que adaptar a ello, pues tampoco se trata de algo que no se pudiera sobrellevar con ayuda de las personas que están alrededor de ellos como estudiantes, “personas que tienen más conocimiento en esta área de las tecnologías, que si no comprendemos algo podríamos solicitar ayuda y no quedarnos estancados para podernos adaptar en estos tiempos”.

Respecto a las nuevas tecnologías, el alumno manifiesta que la educación ha ido evolucionando y la vieja escuela no se ha perdido tanto, pues al igual que los estudiantes, únicamente se ha ido ajustando a las nuevas tecnologías, pues si antes se investigaba utilizando libros en físico, ahora también lo hacen pero la diferencia es que los libros se encuentran en formato digital.

“Lo que sí ha ocasionado esto es que nos encontramos en una etapa de comodidad, ya que antes se complicaba más encontrar la información en libros en físico porque tenían que buscarlos, entonces, lo que ocasionaron estas nuevas tecnologías y la era digital es que nos proporcionó una red más amplia donde tener información de manera fácil y rápida”, dice.

Finalmente, considera que los cambios que han llegado en los últimos meses han servido de experiencia para saber que, como estudiantes, están abiertos a cualquier posibilidad de nuevos cambios y que siempre hay que estar actualizándose con los conocimientos de sus respectivas carreras, coincidiendo en que un tema que a todos les da un poco de temor es que una vez que culminan sus estudios las oportunidades laborales son muy escasas, “no todos tenemos exactamente las mismas posibilidades porque también tenemos que poner de nuestra parte para conseguirlo, creo que sí es muy importante esa parte también, yo se que esto es un reto, nosotros somos cambiantes al igual que las situaciones, pero podemos hacerlo”.





