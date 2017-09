El mes patrio no genera derrama económica

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que el mes patrio se considera como una fecha sumamente importante para todos los mexicano; donde las calles se visten de color, sabor, tradición y celebración, el presidente de Cámara Nacional de Comercio y Turismo (Canaco) del Évora, Heriberto Sánchez Luque comentó que como comercio la fecha no es considerada como una temporada alta debido a que no es una festividad considerada como comercial.

ECONOMÍA.

Con respecto a la derrama económica que podría dejar el mes patrio en la región de Évora, el presidente de Canaco comentó que no lo tienen contemplado como algo histórico que haya dejado buena derrama económica, asimismo dijo que pese a que la ciudadanía en el desfile del 16 de septiembre y también el del 20 de noviembre suelen hacer gastos no les es suficiente para que impacte en el incremento.

“En cuestión comercial este no es un buen mes, es un mes de festividad pero no es temporada alta porque nada más hay un día de puente y no es un día festivo que la gente utilice para hacer fiesta o salir a comer en familia”, mencionó.