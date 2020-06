El mocoritense Tomás Cervantes trata de ser mejor por sus hijos

Mocorito, Sinaloa.- Sin duda alguna, la llegada de un hijo no solamente emociona a una mujer, sino también a un hombre, que da ese paso al convertirse en papá; cambio que la mayoría de las veces trae consigo sentimientos encontrados, pero sobre todo una alegría inmensa que es difícil de describir, pues se vuelca todo el amor en un ser pequeño e indefenso.

Tomás Enrique Cervantes López es padre de familia, tiene dos hijos, un niño y una niña a quienes ama y protege y que han sido una bendición en su vida.

Comenta, desde su perspectiva, que ser papá implica un antes y un después; es un proceso que llega a cambiar la vida y es un sentimiento enorme.

“Hay un antes y un después. Te convierte en una persona con madurez, con la capacidad de entender a una personita, a un chiquitín. En este caso, que yo tengo dos, es una bendición que nos regaló Dios”, expresa.

Recuerda que cuando recibió la noticia de que sería papá por primera vez, se emocionó mucho. Incluso señala que, al borde de las lágrimas, “es una emoción enorme que te digan que producto del amor que tienes hacia una persona, viene otra”.

Asimismo, como papá de dos hijos, el mayor reto de Tomás es ser siempre un buen ejemplo para ellos y superen lo que él es, que sean mejores que él.

Pero así como tiene este reto, también hay temores que se viven en la paternidad, y desde su punto de vista, el principal temor es que sus hijos no lo vean como un buen padre, por lo que trata de ser mejor cada día para ellos y que vean en él a un buen papá.

Actualmente, el papel en la sociedad del papá y la mamá puede verse un tanto equilibrado, pero Tomás considera que el papel que desempeña una mamá hasta ahora no ha sido alcanzado y mucho menos rebasado por un papá.

Finalmente, invita a los padres de familia a ser mejores cada día por sus hijos. “No hay un manual, no hay un libro que te vaya explicando paso a paso cómo hacerlo, sino la experiencia diaria te lo va dictando. En el caso particular de esta cuarentena, yo los he disfrutado mucho; estos tres meses que yo he estado con ellos en casa nos han servido mucho como familia y, gracias a Dios, tengo la fortuna de haberme quedado en casa”.

