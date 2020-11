El municipio de Angostura crecerá en un futuro con orden y organización

Angostura, Sinaloa.- Gracias a la actualización y aplicación del reglamento de Servicios Públicos, el municipio de Angostura de ahora en adelante tendrá un mejor orden y organización en las construcciones venideras, pues se harán en el espacio que realmente les corresponde, sin agarrar metros de más ni obstruir vialidades.

El edil Miguel Sotelo Camacho (presidente de la Comisión de Gobernación) explica que el municipio costero de la región del Évora, por primera vez se adhiere al Instituto Nacional de la Federación (Inafed) y uno de los principales requisitos es que cada Dirección de la Comuna tenga su reglamento actualizado y establecido.

“Este reglamento se estuvo adecuando lo mejor posible, por lo tal fueron muchas las reuniones e intercambios de ideas que tuvimos todos los que colaboramos, como lo es el caso del regidor y arquitecto José Luis Beltrán Astorga (presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos), el ingeniero Gonzalo, la arquitecta Haymé, y el principal objetivo que tiene es darle forma y orden al municipio, porque sabemos que lamentablemente hay calles y callejones que se taparon con la construcción de locales, y eso no debe de suceder.

También estipula el anchor que deben tener las calles y las banquetas para que las próximas obras no se metan a vivos y agarren metros de más que no les corresponde, así como también dónde deben de ir las lámparas del alumbrado público, entre muchas otras cosas.

Además viene algo relacionado con los panteones, para que todo esté mejor organizado, pues se estableció cuánto debe medir el terreno que se le proporcionará a una persona para la tumba, cuánto espacio habrá de diferencia entre una y otra.

Lo que buscamos es darle a Angostura un orden de construcción y crecimiento, que todo esté mejor organizado, que no se cometan los mismos errores de otras administraciones, que permitieron que muchas casas se hicieran tomando uno o dos metros más de lo que les correspondía y ahora están casi arriba de la calle, sin espacio para la banqueta, y eso va generando un desequilibrio, porque cuando se hacen pavimentos quedan todos chuecos, no dan los trazos y la urbanización va quedando en pésimas condiciones, es lo que no queremos”, comentó el regidor.