El nivel secundaria ya se cuenta con los libros de texto en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Esta semana se concluyó con la entrega de libros de texto gratuitos en 40 planteles del nivel secundaria en los municipios de la región del Évora, entregando un total de 46 mil 500 ejemplares, informó el jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López.

El funcionario explicó que en este nivel faltaría la entrega a telesecundarias, y hay escuelas que han planteado estrategias para la entrega de los libros, pues establecen dos horarios para un solo grupo.

“La próxima semana queremos empezar ya a entregar a primaria y por último a preescolar, esa es la organización que hicimos y, obviamente, se va a ir haciendo sin que haya más de dos escuelas reunidas”, indicó.

Cabe mencionar que para el nivel primaria ya se tienen 72 mil ejemplares, pero aún falta recibir una parte, que es lo equivalente a 135 mil libros.

A como ha estado el proceso de entrega, Sillas López expresa que lo están haciendo en tiempo y forma, por lo que confían en concluir a tiempo para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, “el asunto es que estamos haciendo una organización para que no se aglomeren, para que no se estén juntando varias escuelas y que se puedan ir entregando, porque también los directores ya van a empezar con su entrega y ellos van a organizarse también para que no estén yendo todos juntos”.

En lo que respecta a escuelas pequeñas, como las que se ubican en comunidades rurales, el jefe de Servicios Regionales señaló que no hay mayores problemas para la entrega, ya que son planteles con poco alumnado, pero al hablar de escuelas de la zona urbana, con ocho o 10 grupos de un solo grado, ahí tienen que ir organizando la entrega de los libros de texto.

En el tema de los libros de preescolar, expresó que siempre se hace al último porque es más la exigencia del material en el nivel secundaria. Generalmente una semana previa al inicio del ciclo escolar la Sepyc ya tiene todos los libros entregados a las escuelas.