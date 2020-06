El nuevo secretario del Ayuntamiento de Angostura tiene la convicción de servir

Angostura, Sinaloa.- Con la firme convicción de ayudar a la gente y convencido de que llega para realizar un buen trabajo en conjunto con las demás áreas del Ayuntamiento de Angostura es como asume el cargo como nuevo secretario Saúl Alfredo González Contreras, quien rindió protesta el pasado miércoles en sesión de cabildo ante una serie de enroques que realizó en su gabinete la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.

El nuevo funcionario municipal del Ayuntamiento de Angostura señaló que para él es un gusto asumir esta nueva responsabilidad, pues ya en otras ocasiones ha ocupado otros puestos en la función pública, como diputado local, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) y cuatro años en el Registro Público de la Propiedad, además de otras encomiendas que no son de las Administraciones municipales.

“Agradezco a la presidenta municipal la confianza que me está brindando para venir a desempeñar este trabajo que es importantísimo para mí, el hecho de una vez más tener ese contacto directo con la ciudadanía y buscar por todos los medios, por supuesto, con la coordinación de la presidenta y bajo los acuerdos que tengamos y las encomiendas que a mí se me den, buscar servirle a la gente”, señala.

Indica que esta semana se encuentra instalándose en su oficina, pero ya está viendo varios asuntos para empezar con las tareas, y las que se vayan presentando irlas atendiendo.

Expresa que no ve tanta carga de trabajo a su llegada a la Secretaría, pues considera que se ha hecho un buen trabajo, y menciona que también tiene que ver el hecho de la contingencia sanitaria que ha ocasionado el COVID-19: “La verdad que todavía no conozco tanto de los seguimientos. Ayer (el jueves) vine y me anduve instalando. La presidenta tuvo una gira de trabajo, y no he tenido la oportunidad de sentarme bien con ella, pero lo vamos a hacer. Ella tiene su agenda, pero en su momento, ya que tenga oportunidad, nos vamos a sentar y vamos a ver cuál es el panorama, cuáles son los asuntos más prioritarios para darles seguimiento y buscar por todos los medios cómo resolverlos”, comenta.

Finalmente, asegura que su prioridad no es otra más que ir a trabajar, a atender a la gente y buscar la forma de solucionarles sus problemas e inquietudes, mientras que también es prioridad dar seguimiento y cumplimiento a todo lo que corresponde de la Administración municipal.

