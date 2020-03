El objetivo del PRI es combartir la simulación en zonas seccionales

Guamúchil, Sinaloa.- El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, asegura que se combatirá la simulación presente en algunas zonas de los seccionales municipales.

Aunque reconoció que no se puede acabar con la simulación se va a ir depurando para tener las mejores personas en el partido. En su declaración reconoció que hay muchos errores y sigue habiendo “gente que ya no la quieren”, pero no mencionó nombres ni ahondó en más detalles.

Afirmó que ante esta situación tendrán que ir depurando y delinear los mejores escenarios y las mejores personas. “Porque al final del día los partidos están llenos de personas, de ciudadanos y entre más tengamos mejores perfiles va mejorar el partido”.

Al referirse que no se va a poder acabar con este problema en los 3 mil 804 seccionales, se trabajará para que quienes integren sus bases sean “de carne y hueso”.

El líder estatal va en busca de liderazgos más frescos y que sean votados por asamblea de vecinos. Para que las seis figuras que integran cada uno de los seccionales sean tomadas en cuenta.

Esta es parte de la estrategia política y electoral que se impulsa desde la dirigencia. Como parte de la renovación de las bases que se vienen empujando y que conlleva la depuración.