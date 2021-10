El oficio de panteonero en Angostura es estar al servicio de la gente las 24

Angostura, Sinaloa.- Juan Luis Angulo López aprendió el oficio de panteonero con su padre, quien era el encargado del panteón de Alhuey, Angostura. Le enseñó cada una de las labores: a escarbar, a hacer los papeles y a sepultar, pero hay cosas que no se aprenden, y es cuando los sentimientos se ponen a prueba al sepultar a los más pequeños.

El corazón de un panteonero parece que con el tiempo se hace de piedra, de tanto sepultar, pero cuando el hoyo que hay que hacer es más pequeño es cuando el sentimiento aflora, porque el fallecido es un recién nacido o un bebé. “Eso es lo más difícil de la labor. Cuando sepultamos bebés es cuando más feo se siente, casi llora uno, y nos tiemblan las piernas cuando hay que bajar el ataúd”.

De día y de noche está a cargo del panteón de la sindicatura de Alhuey, Angostura desde hace cinco años. Pasó a tomar el puesto que ocupaba su padre y que anteriormente desempeñaba su tío. Es un oficio familiar y la mejor herencia que le dejó su padre en vida.

Y no es nada fácil, porque implica estar disponible las 24 horas del día, ya que además de labores de limpieza y trámites, hay que hacer los hoyos para sepulturas. Pero se muestra agradecido y orgulloso de su labor, la cual representa el sustento para su familia, “y gracias a Dios que lo tenemos”, expresó el angosturense.

Mientras realizaba sus labores del día compartió algunas anécdotas que le han impactado. Una de esas tiene que ver con lo que se conoce como “brujería”, así le pasó:

“Una vez llegué en la mañana y en la pura entrada de la puerta estaba un cartón con una gallina negra adentro, tenía dulces, manzanas y canela. También había una veladora a cada lado. Ahí duró varios días, porque nadie se animó a quitarla, pero a los días fue una vecina que vive por aquí cerca, la agarró y la echó a la basura”.

Pero qué hay acerca de los mitos de apariciones de fantasmas en el camposanto. “Aquí en el panteón no hay nada. A mí no me ha tocado ver nada, es mentira eso de los videos que publican en internet. Hay que tener miedo a los vivos, y de los muertos, es puro mito eso que se dice”.

Previo al Día de Muertos la labor es de limpieza y arreglar las capillas, porque se pasa solo casi todo el año. “Nada más cuando es Día de Muertos, Día de las Madres, se la pasa casi olvidado”, comentó el panteonero de Alhuey.