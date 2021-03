El parque Alameda será el único espacio que estará abierto en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Pese a que se cuenta con muchos atractivos en el Pueblo Mágico de Mocorito para pasar el periodo vacacional de Semana Santa, un solo espacio recreativo es el que permanecerá abierto para los visitantes, tratándose del parque Alameda.

Lo anterior lo dio a conocer Valentín Alapizco Arce, coordinador de Protección Civil, quien manifestó que esta acción fue con el firme objetivo de evitar aglomeraciones y poder llevar un mejor control de la situación. Ante ello, expuso que ya se está trabajando en la limpieza e iluminación, para que los visitantes no tengan dificultad en pasar un rato agradable, así como también en el plan operativo correspondiente, el cual la ciudadanía tendrá que respetar.

Dijo que para mantener las medidas se estarán encargando de realizar rondines para percatarse de que se cumpla con las instrucciones, ya que se contará con mucha afluencia de turistas por el Campo de Girasoles, situación por la cual deben estar más al tanto.

Alapizco Arce mencionó que uno de los espacios recreativos que normalmente cuenta con mucha afluencia son las albercas municipales, sin embargo, este año no podrán operar debido a que se cuenta con un espacio muy reducido y lo que se busca es que no haya aglomeraciones. También señaló que implica muchos recursos y la situación económica no lo permite.

En caso de que cambiara el semáforo, provocaría que quedara toda la inversión en las albercas”.

Por otro lado, manifestó que se encuentran valorando si es viable o no poder abrir el chapoteadero de la sindicatura de Pericos.

Para finalizar el director de Protección Civil hizo un llamado a todos los visitantes a que acaten las recomendaciones que se establezcan, así como las medidas que ya se saben.