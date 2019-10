El pie diabético es una enfermedad poco atendida

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a la falta de interés y la poca información con la que la ciudadanía cuenta, algunos médicos podiatras se han dado a la tarea de crear la Fundación Sinaloense de Pie Diabético, la cual informa a las personas que padecen esta enfermedad sobre los riesgos y las medidas de curación que se deben considerar para que ésta no avance.

Enrique Aldana Navidad, médico podiatra y fundador de esta institución, informó que las enfermedades más frecuentes que se pueden observar dentro de esta área es el pie diabético, el cual es un problema a nivel mundial e internacional que está muy abandonado en cualquier ámbito del gremio de salud.

Informó que realmente esta enfermedad la puede ver un cirujano, algún dermatólogo, algún médico familiar y también los podólogos, quienes están altamente entrenados para atender desde la prevención y evitar que las personas adquieran este tipo de problemas.

Resaltó además que una persona que ya cuenta con más de ocho años de padecer diabetes corre el riesgo de padecer una úlcera y posteriormente una amputación. Agregó que existen más de 420 millones de personas con diabetes a nivel mundial; dentro de este número el 15 por ciento corren riesgo de ser amputados.

Expresó que cada dos segundos a nivel mundial una persona comienza con una úlcera y cada 30 segundos una persona es amputada en cualquier parte del mundo.

Explicó que cualquier persona que cuente con una úlcera implica casi un 100 por ciento que se le realice una amputación.

Ponderó que existen amputaciones menores y amputaciones mayores, las menores consisten en desprender del cuerpo algún dedo, e incluso de medio pie, y una amputación mayor es arriba del tobillo.

También dijo que existe una complicación de la diabetes que se llama neuropatía diabética y es lo que la mayoría del gremio médico no detecta; ésta consiste en la pérdida de sensibilidad en sus nervios que viene desde la columna hasta la punta de los dedos, debido a que van perdiendo su función, y al no sentir y no poder mover los pies tienden a sentir un adormecimiento en sus pies.