El problema de las motos en Palmitas, Angostura sigue incontrolable

Angostura, Sinaloa.- La ciudadanía de Palmitas, Angostura está muy molesta por los desmanes que realizan en las calles y el ruidajo que día tras día generan los jóvenes motociclistas, quienes al parecer circulan por toda la sindicatura sin que nadie les ponga un alto, motivo por el cual solicitan la intervención de policías estatales o del Ejército Mexicano en caso que los elementos de Seguridad Pública del municipio no puedan con el paquete.

El síndico Adrián Medina Ramos reconoce que este problema lamentablemente es grave en la comunidad, y pese a los esfuerzos realizados no han podido poner orden, pues carecen de fuerza policiaca para ello, dado a que solamente cuentan con un agente por turno y cuando se atiende un detalle en un extremo del poblado en el otro los muchachos hacen de las suyas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Estamos combatiendo este problema, pero la verdad es que es imposible abarcar todo por la falta de policías que tenemos. Lamentablemente, sin medir las consecuencias que pudieran tener, los jóvenes utilizan las calles de la comunidad como una autopista, andan llenos de energía y adrenalina, ya que no van a la escuela.

La situación se nos escapa de las manos, porque las motos son más veloces que la patrulla y cuando uno los quiere detener emprenden la huida, se esconden en sus casas y ahí el policía ya no puede entrar, incluso, como que retan a los agentes, porque ya dos motociclistas quemaron llanta enfrente de la patrulla y entonces los correteó hasta sus casas, salieron sus padres y se habló con ellos, pero no se detiene al muchacho porque en la mayoría de los casos son menores de edad y entran a sus hogares para que no se les decomise la moto.

Los que andan haciendo desmanes y con un ruidajo en las motos, porque les quitan el escape, son muchachitos inquietos que tienen mucha energía acumulada con esto de la pandemia y quieren descargarla.

El poner orden se nos complica, porque tenemos escasez de policías, ya se nos jubiló un elemento, pero con lo que tenemos hacemos lo que podemos, así le entramos, hasta yo he acompañado a los agentes en los rondines de vigilancia”, detalla el síndico.