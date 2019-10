El productor agrícola sabe levantarse ante la adversidad

Guamúchil, Sinaloa.- Samuel López Angulo, presidente del Módulo de Riego 74-2 ubicado en Guamúchil, afirma que los productor de diferentes granos siempre han sido muy fuertes y se han sabido levantar antes las adversidades que se les presentan durante el ciclo agrícola y este año no será la excepción.

El líder agrícola manifiesta que hoy más que nunca deben de agarrar el toro por los cuernos para nuevamente salir adelante pese a la mala jugada que les hizo el factor climático al no haber suficiente agua para riego, a los problemas de comercialización que existen y muchas otras cosas.

"Lamentablemente los productores agrícolas ya se acostumbraron a siempre batallar y los problemas en el campo se agudizan de alguna u otra manera, muestra de ello es que hoy la madre naturaleza nos quedó a deber, no hay agua, pero confío en que los hombres del campo, que son muy fuertes, nuevamente se sobrepondrán ante la adversidad.

Muestra de ello es que pasamos la helada del 2011 y muchas otras situaciones que se han presentado, hoy no será la excepción y pues debemos de echarle más ganas para salir adelante porque el panorama luce muy difícil, pero eso sí esperemos que en su momento se nos reconozca ese sacrificio y esfuerzo que hacemos por hacer producir alimentos a pesar de las inclemencias y dificultades que tenemos en lo financiero dado a que el precio de los insumos andan por las nubes y a pesar de eso seguimos para adelante, no tenemos otra alternativa y tenemos que entrarle con lo que tenemos y trabajar unidos porque crear problemas entre nosotros mismos no es lo más conveniente.

Convocamos a los productores a acatar la disposición que hay y acatar el plan de siembra pactado, aplicarnos para no crear un desorden donde nosotros mismo seríamos los perjudicados porque no tenemos más agua de la que ya está autorizada", comenta Samuel López Angulo.