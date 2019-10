El progreso se nota en el Rafael Buelna

Angostura, Sinaloa.- A simple vista se nota que Rafael Buelna es uno de los ejidos de Angostura que ha progresado mucho en las últimas Administraciones, y no se descarta la posibilidad de que vaya a seguir por el mismo camino, pues la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez trae en puerta buenos proyectos de crecimiento para el municipio.

La señora Hilda Eliza Angulo argumenta que gracias a Dios los servicios públicos están en óptimas condiciones, pero claro, en ocasiones fallan, pero esto es natural dado que nada es eterno en la vida, y los carros y las cosas algún día tienen que cumplir su vida útil, pero en general el ejido Rafael Buelna está bien.

“La verdad, el alumbrado público no sé muy bien cómo está, ya que casi no salgo de noche, y menos para las otras calles, pero en lo que he alcanzado a ver está bien. Sí fallarán algunas lámparas, pero considero que son mínimas, porque veo buena iluminación en las noches.

Por las orillas de las calles de terracería, dicho sea de paso, ya les hacen falta una raspadita. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

”La calle principal está buena, con pavimento y lámparas que le dan una buena vista al pueblo; además, considero que las casas están bien ordenadas, las calles van por donde deben de ser, derechitas.

”El agua potable está bien, por lo menos aquí con nosotros. No sé si falle en otras casas; en tanto que el drenaje funciona adecuadamente. No se han visto fugas de aguas negras en las calles ni que brote en las casas por que esté tapado el tubo, como me he dado cuenta que sí es un problema en varias comunidades. Si hablamos del servicio de recolección de basura, el camión pasa el día que debe ser, claro, en ocasiones se retrasa porque se descompone, pero ahí lueguito viene y se lleva todo lo que esté acumulado. Los muchachos recolectores dejan limpio el poblado.

”La verdad, el ejido Rafael Buelna es chico, pero está bien y ha progresado mucho con el paso de los años, pues la mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura. Creo que las mejoras que ha habido son por el impuesto predial rústico, que todos aportan”, manifestó la señora Hilda Eliza Angulo.