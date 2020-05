El reto de afrontar la ansiedad y depresión del encierro

Guamúchil, Sinaloa.- Isis Adriana Ureta Mexía, psicóloga educativa, manifiesta que el encierro afecta a la salud psicológica y física, ya que son efectos por depresión, ansiedad, estrés, bajo estado de ánimo y la ira. Estos casos han ido incrementando en una gran cantidad de pacientes. ‘‘La psicoterapia la estoy manejando por teléfono y sí está funcionando para el paciente’’, detalla la psicóloga.

Para bajar la ansiedad Ureta Mexía explicó que lo que se puede hacer para contrarrestar lo del encierro lo principal es comprender por lo que está viviendo, asimismo, cómo entender la realidad; por otro lado, detalló que el modificar rutinas diarias puede causar depresión, así como ansiedad, por eso es importante modificarlas de tal manera que nos haga sentir lo mejor posible.

Desayunar, comer y cenar a tiempo, como tener los horarios correctos, ayuda, pero dormir en el día y por la noche es un factor importante que daña y afecta para que haya depresión’’.

El estar en contacto con los familiares, amigos, vecinos y sobre todo con los ancianos, ayuda para el ser humano a disminuir las preocupaciones. ‘‘Hay que aprovechar que las cosas que no podíamos hacer antes por falta de tiempo o por saturación de actividades, ahora las podemos disfrutar con nuestras familias’’, puntualizó la psicóloga.

El ya no poder ser libre a como se acostumbraba a salir con un familiar o la tienda puede causar ansiedad, estrés e inclusive depresión, al ser que por las recomendaciones al no salir para evitar contagios del coronavirus el cerebro automáticamente se descompensa, ya que gana la incertidumbre de saber qué pasará o cuándo se acabará, es por ello que todo esto conlleva a no estar en paz.

Para finalizar la psicóloga educativa destacó que a quienes afecta más son a todas aquellas personas que se encuentran trabajando a diario y que vuelven con la incertidumbre de estar pensando si se contagiaron en algún momento del día.