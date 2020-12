El retraso psicomotor para ciudadano de Salvador Alvarado no es ninguna limitante

Guamúchil, Sinaloa.- Un joven alegre y muy querido en el ejido Gabriel Leyva Velázquez, mejor conocido como La Escalera, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado es Uriel Flores Montoya, a quien le llaman “Uri” de cariño, pero pocos conocen de su verdadera historia con la enfermedad del retraso psicomotor.

Mildred Flores, su hermana menor, comenta que Uriel padece la anteriormente mencionada, misma que desde su nacimiento le fue diagnosticada. “Cuando tan solo era un pequeño los demás niños lo hacían enojar mucho por ser una persona diferente, pero siempre él ha tenido un carácter fuerte y nunca se ha quedado callado”, expresó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con la ilusión de que Uriel pudiera encajar ante la sociedad fue llevado a una institución especial para que aprendiera a incorporarse, sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, debido a que no le gustaba asistir a ese lugar, y como muestra de ello un día se escapó, asimismo, por su discapacidad no asistió a la escuela, cosa que hasta el día de hoy, a sus 36 años de edad, ha demostrado que no le hizo falta, por ser un joven inteligente y muy trabajador, misma razón por la cual es muy querido por todas las personas de la comunidad.

“Él aprendió a manejar carros, tractores, trilladoras, y ahora motos, y lo que más le encanta es andar por las calles en su bicicleta”, señaló su hermana.

Pese a su condición, día con día sale a laborar, tanto en tractores, trilladoras, desponchando carros, así como también motos, entre otras, y actualmente reparte agua y saca las basuras de las casas, en donde logra juntar un poco de dinero, de lo cual una parte la ahorra para festejar su cumpleaños y la otra parte para cuando su padre sale fuera del estado a trabajar por una temporada, él se queda como responsable, dándole el gasto semanal a su mamá, así como ayudando a su hermana.